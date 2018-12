Obenauf nach einer schwierigen Zeit

Zwei bewegte Jahre hat Marcel Schliedermann hinter sich. Erst hielten die schweren Verletzungen nach einem Autounfall den Handballprofi monatelang vom Spielfeld fern, dann stieg er in der Saison nach seinem Comeback mit dem ThSV Eisenach aus der Zweiten Liga ab. Derzeit erlebt der 27-jährige Ehinger wieder die schönen Seiten des Sports: Eisenach mit Kapitän Schliedermann führt die Tabelle der Dritten Liga Ost an.

Es war an einem Winterabend Ende Januar 2017, als Marcel Schliedermann auf der Autobahn 1 in Schleswig-Holstein verunglückte. Sein Wagen, in dem auch seine Freundin saß, kam von der Straße ab, überschlug sich. Als „Horrorcrash“ bezeichneten Boulevardmedien den Unfall, an den sich Schliedermann und seine Freundin nur dunkel erinnern. Die Ursache ist bis heute unklar. „Wir wissen beide nichts mehr“, sagt der Ehinger, der die Möglichkeit nicht ausschließt, dass ein Sekundenschlaf eintrat oder dass das Auto an einer vereisten, rutschigen Stelle außer Kontrolle geraten war. Zu schnell sei er aber nicht gewesen, hatte Schliedermann schon damals gesagt.

Die Erinnerung an jenen Januar-Tag ist bruchstückhaft, aber die Erfahrung sei immer im Hinterkopf, sagt Schliedermann. Er sitzt längst wieder hinterm Steuer, aber er geht beim Fahren noch weniger Risiken ein als zuvor. „Bei längeren Strecken achtet man noch mehr auf sich. Wenn man eine Pause braucht, legt man eine ein.“

Leichte Einschränkungen bleiben

Noch etwas ist ihm bewusster geworden. „Man schätzt die kleinen Dinge mehr als vorher“, sagt Schliedermann. „Und die Gesundheit ist das A und O. Wenn man nicht gesund ist, kann man alles andere vergessen.“ Von den schweren Verletzungen würden zwar am linken Ellenbogen „immer leichte Einschränkungen bleiben“, so der Ehinger. Einer Rückkehr in den Profihandball stand für den 27-Jährigen, dessen starker Wurfarm der rechte ist, aber nichts im Weg.

Dies war nach dem Unfall noch fraglich. „Ein Neurochirurg und ein Psychologe meinten am Anfang, ich sollte es lassen“, sagt Marcel Schliedermann. Er wollte sich damit nicht abfinden, suchte den Mannschaftsarzt seines früheren Vereins VfL Bad Schwartau auf. Dieser Mediziner riet ihm, abzuwarten, wie sich die Heilung entwickeln würde. Schliedermann arbeitete während seiner Reha in Norddeutschland daran, wieder gesund und fit zu werden – ähnlich wie seine Freundin, deren Verletzungen gravierender und die Anfang 2019 ihre letzte Operation vor sich hat, bei der Metallplatten entfernt werden. Doch Normalität hat sich auch bei ihr wieder eingestellt, sie begann eine Ausbildung bei einer Sparkasse

Marcel Schliedermann stand im September 2017 erstmals wieder im Kader des damaligen Zeitligisten Eisenach – und erlebte eine frustrierende Saison. „In der Mannschaft hatte es nicht gestimmt“, sagt der Ehinger. „Wir sind in eine Niederlagenserie reingekommen und haben uns schwer getan, Fuß zu fassen. Wir waren verängstigt, ohne Selbstvertrauen.“ Am Ende der Spielzeit 2017/18 stand der Abstieg in die Dritte Liga fest für den Traditionsverein aus Thüringen, der zu DDR-Zeiten fast ununterbrochen der höchsten Spielklasse und seit der Wiedervereinigung ebenfalls mehrere Jahre der Bundesliga angehört hatte – zuletzt in der Saison 2015/16.

Der Ehinger, der im Frühjahr 2017 seinen Vertrag beim ThSV verlängert hatte, blieb dem Verein, für den er seit 2014 spielt, treu und ging mit in die Dritte Liga. „Ich fühle mich wohl in Eisenach“, sagt Schliedermann. „Meine Freundin ist von hier und wir haben den Rückhalt ihrer Familie. Es passt alles, ich bin sehr zufrieden.“ Zumal das sportliche Glück zurückkehrte.

Dabei hatten die Eisenacher nach dem Abstieg nicht gewusst, was sie erwartet. „Die Dritte Liga war für uns relativ unbekannt“, so Marcel Schliedermann. Doch der ThSV gewöhnte sich rasch an die neue Umgebung und trotzte auch den personellen Engpässen zu Saisonbeginn, als Spieler verletzt ausfielen. „Anfangs haben wir uns durchgebissen“, sagt der Ehinger, für den das besonders galt. Denn für zwei Rückraum-Positionen, Mitte und links, hatte Eisenach zeitweise nur zwei Spieler, darunter den Ehinger. „Das war schon anstrengend“, erinnert er sich.

Die Mannschaft meisterte diese Phase nahezu optimal. Nur zweimal, am achten Spieltag bei der HSG Rodgau Nieder-Roden (19:23) und am Sonntag in Bruchköbel (28:28), büßten die Eisenacher Punkte ein. In der Weihnachtspause führen sie die Tabelle der Dritten Liga Ost mit 31:3 Punkten und acht Punkten Vorsprung an.

Dass sich die Enttäuschung in Eisenach über den Abstieg so schnell verflüchtigte, hängt auch mit dem neuen Trainer zusammen: Sead Hasanefendic, 70 Jahre alt, in der Handballwelt viel herumgekommen, als Trainer von Vereins- und Nationalmannschaften. „Ich bin sehr begeistert von ihm“, sagt Marcel Schliedermann. „Was er an Erfahrung mitbringt und an Spaß reinbringt. Er kommt auch immer mit einem Lächeln in die Halle und hat eine positive Ausstrahlung.“ Hasanefendic gab dem Team neues Selbstvertrauen und neuen Mut. „Er hat einfach gesagt: Die vergangene Saison ist Geschichte, wir holen jetzt das Beste raus.“

Das Beste für den ThSV ist aktuell die Tabellenführung in der Dritten Liga und wäre am Ende der Saison die Rückkehr in die Zweite Liga. „Wir wollen und müssen hoch“, sagt Schliedermann, der jedoch trotz großen Vorsprungs nach etwas mehr als der Hälfte der Punktspiele zurückhaltend ist. „Der Aufstieg ist das Ziel, das ausgegeben wird, aber ich bin noch vorsichtig.“ Zumal die Meisterschaft der Dritten Liga Ost allein nicht reicht, anschließend stehen noch Qualispiele gegen den Meister der Süd-Staffel an.

Das alles liegt aber noch in der Zukunft. Im Augenblick genießen die Spieler, dass es in der Liga nach Wunsch läuft und dass dies von den Fans am Handball-Traditionsstandort Eisenach honoriert wird. Zum letzten Heimspiel gegen Gelnhausen (33:22) kamen mehr als 1800 Zuschauer, noch mehr waren es in Topspielen wie gegen Nußloch (28:22) mit dem Ex-Kieler Christian Zeitz. „Es ist fast mehr los als in der Zweiten Liga“, sagt Marcel Schliedermann.

Weihnachten in Ehingen

Dass der Zuschauerzuspruch nicht nachlässt und die Erfolgsserie weitergeht, daran wird die Mannschaft mit Kapitän Schliedermann nach der Weihnachtspause arbeiten. Am 7. Januar beginnt wieder das Training und die Vorbereitung auf die weiteren Spiele. Über Weihnachten und Neujahr frei zu haben, ist für Schliedermann, der seit seinem Wechsel 2009 zum damaligen Bundesligisten HSV Hamburg durchweg in einer der höchsten beiden Ligen gespielt hatte, ungewohnt. „In der Ersten und Zweiten Liga waren an Weihnachten immer Spiele“, sagt er. Die Drittligisten dagegen pausieren ein paar Wochen, was Marcel Schliedermann die Möglichkeit gibt, Weihnachten bei den Eltern und zusammen mit dem jüngeren Bruder Daniel, der seit dieser Saison beim Süd-Drittligisten Willstätt spielt, in Ehingen zu verbringen. „Das gab es seit Ewigkeiten nicht mehr“, sagt Marcel Schliedermann. Weihnachten 2018 ist für den 27-Jährigen daher ein besonderes Fest.