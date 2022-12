OB Baumann: „Wir leben in einer Zeit multipler Krisen, die es zu bewältigen gilt“

Das Jahr 2022 hat viele Herausforderungen mit sich gebracht. Auch für die Stadt Ehingen. Im Jahresgespräch mit SZ-Redaktionsleiter Tobias Götz spricht Ehingens Oberbürgermeister Alexander Baumann über Krisen, den Haushalt, verschobene Projekte und die Zukunft der Stadt Ehingen.

Herr Baumann, in Ihrer Haushaltsrede sprechen Sie davon, dass Ehingen funktions- und handlungsfähig bleiben soll. Solche Worte habe ich selten von Ihnen gehört. Ist die Situation so dramatisch?

Es beschreibt zumindest die aktuelle Lage und die Fülle der Aufgaben, die Städte und Gemeinden derzeit haben. Wir leben in einer Zeit multipler Krisen, die es zu bewältigen gilt, und wir müssen darauf achten, Kommunen nicht zu überfordern. Kommunen stehen als Ausführende häufig am Ende der Handlungsketten und wir stellen auch fest, dass wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht noch mehr aufbürden können.

Der Haushalt des Jahres 2022 wird mit rund zwölf Millionen Euro weniger an Gewerbesteuereinnahmen abschließen als gedacht.

Das stimmt leider. Bisher sind unsere Prognosen, was die Gewerbesteuereinnahmen anbelangt, immer recht gut aufgegangen. Auch für das Jahr 2023 haben wir weder mit dem Best-Case noch mit dem Worst-Case gerechnet, sondern mit dem Real-Case, sprich mit den Einnahmen, die auch realistisch zu erwarten sind. Wir erwarten wieder etwas mehr Steuereinnahmen als im ablaufenden Jahr.

Ist Ehingen an der Belastungsgrenze angekommen?

Personell sind wir das mit Sicherheit. Wir haben keinen übertriebenen Personalbestand und kein Mitarbeiter hat mehr freie Kapazitäten. Das bringt uns an die Grenze unserer Belastbarkeit. Für neue Aufgaben brauchen wir also neues Personal. Vor allem im technischen Bereich und im Bereich Erziehung und Betreuung ist das schwierig.

Seit vielen Jahren, fast schon Jahrzehnten, ist die Stadt Ehingen ohne Steuererhöhungen ausgekommen. Nun sind die Grundsteuer A und B um 50 Punkte und die Gewerbesteuer um zehn Punkte erhöht worden. War das alternativlos?

Den Vorschlag, die Steuern zu erhöhen, haben wir uns sicher nicht leicht gemacht. Die aktuellen Preissteigerungen haben uns jedoch zu dem Ergebnis geführt, dass wir diesen Schritt gehen müssen. Und das geht eben als Kommune hauptsächlich über die Hebesätze der Grundsteuer und Gewerbesteuer, die in Ehingen aber weiterhin deutlich unter dem Schnitt vergleichbarer Städte liegen. Die Bürgerinnen und Bürger haben über Jahrzehnte von den geringen Hebesätzen profitiert. Deswegen haben wir in Zeiten von guten Gewerbesteuereinnahmen auch immer auf Erhöhungen verzichtet.

Können Sie sich vorstellen, die Hebesätze auch wieder zu senken?

Hebesätze können natürlich nach oben oder nach unten angepasst werden. Eine Senkung ist aktuell aber nicht absehbar.

Was bringt die Erhöhung geschätzt für das Stadtsäckel?

Wir gehen davon aus, dass wir rund 1,2 Millionen Euro mehr an Gewerbesteuer und rund 600 000 Euro mehr an den Grundsteuern einnehmen werden.

Das reicht aber noch nicht, um das Defizit durch die steigenden Energiepreise von rund 2,5 Millionen Euro auszugleichen.

Das stimmt. Deswegen wollen und müssen wir auch an anderen Stellen sparen. Uns war und ist es wichtig, dass wir den laufenden Betrieb ausgeglichen bekommen. Wir müssen unsere Mittel noch gezielter einsetzen. Daher werden wir beispielsweise unsere Investitionen im Bereich der Gebäudeerhaltung etwas schmälern, ohne dabei aber die Substanz zu vernachlässigen. Zusätzlich investieren wir aber mit 33 Millionen Euro dennoch kräftig.

Wird es, wie in dunkler Ehinger Vergangenheit, auch wieder eine Streichliste geben? Sprich Dinge werden aus dem Haushaltsplanentwurf einfach gestrichen?

Das hoffe ich nicht. Da blicke ich zunächst auf unsere Pflichtaufgaben, die wir immer zu erfüllen haben. Dann gibt es die freiwilligen Aufgaben wie Kulturangebote oder das Freibad. Wir wollen davon auch nichts zurücknehmen, weil das alles eben zu unserer Stadt gehört.

Das Groggensee-Areal wird im kommenden Jahr umgestaltet. Eine Investition, die sichtbar wird, im Gegensatz zur Kanalisation oder Kläranlage.

Ja, wir sind froh, dass das Groggensee-Areal mit Jugendhaus eben zu den Projekten gehört, die wir begonnen haben und deswegen auch fortsetzen werden. Wir planen hier seit drei Jahren und haben nun endlich die Zuschüsse bekommen.

Wird das Jahr 2023, in dem nur begonnene Projekte fortgeführt werden, ein Jahr der eher unfreiwilligen Konsolidierung werden?

Wenn Sie so wollen, ja. Wir haben aber schon im Jahr 2021 angekündigt, dass wir uns im Jahr 2023 auf die Umsetzung einiger Projekte konzentrieren werden müssen. Deswegen können wir nicht einfach noch mehr draufsatteln.

Wird die Verwaltung also durchschnaufen können?

Das würde ich nicht sagen. Die Projekte fordern uns und das laufende Geschäft wird nicht weniger.

Wie froh sind Sie, dass es Ehingen auch in den fetten Jahren bisher vermeiden konnte, ein großes Hallenbad zu bauen, wie es sich so manche gewünscht haben?

Ein großes Hallenbad mit seinen Betriebskosten würde uns jetzt sicher auf die Füße fallen.

A propos Bad. Die Lehrschwimmbecken sind auf 24 Grad reglementiert, was zu Protesten aus der Elternschaft geführt hat. Sie sind da ziemlich hart in Ihrer Entscheidung geblieben. Warum?

Weil diese Entscheidung, die Wassertemperatur von 28 auf 24 Grad zu senken notwendig und aus unserer Sicht die richtige war und ist. Wir sehen ja, dass sich nun die Füllstände der deutschen Gasspeicher leeren. Wir als Gesellschaft müssen eben auch bereit sein, unseren Beitrag zu leisten. Wir würden sicher andere Diskussionen haben, wenn die Wohnungen aufgrund von Gasmangel nicht mehr beheizt werden könnten oder Liebherr in Ehingen nicht mehr schweißen könnte. Sicher werden wir in Ehingen nicht die Gasmangellage beseitigen können, aber wir können unseren kleinen Teil dazu beitragen.

Es ist ein schwieriges Thema. Der Ärger der Eltern ist nachvollziehbar. Es gibt aber auch Stimmen in der Stadt, die sagen, dass die Lehrschwimmbecken komplett schließen sollen.

Das wollten und wollen wir eben auf jeden Fall verhindern. Wir haben uns bewusst dazu entschieden, dass der Schwimmunterricht weiter stattfinden kann. Grundsätzlich besteht aber auch die Möglichkeit, Schwimmkurse zur wärmeren Jahreszeit im Ehinger Freibad zu machen.

Etwas „schattig“ war es die vergangenen Tage auch bei den Sitzungen des Kreistages und des Gemeinderates in der Ehinger Lindenhalle. Wie ist die Temperatur dann bei Konzerten oder Veranstaltungen wie beispielsweise den Fasnetsbällen?

Die Lindenhalle soll grundsätzlich 19 Grad haben. Das ist auch wirklich aushaltbar. Bei den Sitzungen war es etwas kühler, weil auch noch ein Thermostat ausgefallen ist.

Herr Baumann, die Firma Liebherr plant im Industriegebiet Berg eine neue Fabrik auf rund 50 Hektar Grund. Eines oder wohl das größte Bauprojekt in der jüngeren Geschichte der Stadt.

Ja, es handelt sich hier auch um ein großes Vorhaben und einen sehr komplexen Prozess. Vor vielen Jahren wurde in Berg aber mit dem Flächennutzungsplan die planerische Voraussetzung dafür gelegt, das Industriegebiet zu erweitern. Mir ist auch klar, dass ein Projekt dieser Dimension nicht ohne Diskussionen umsetzbar ist. Wenn ich aber auf das Jahr 2022 zurückblicke, waren die Gespräche allesamt sachlich und konstruktiv.

Wie wichtig ist das Projekt für Ehingen?

Ich glaube, die meisten Ehingerinnen und Ehinger wissen um die Bedeutung der Firma Liebherr für die Stadt und die ganze Region. Und hier spreche ich nicht nur von den Effekten auf die Gewerbesteuer. Bei Liebherr arbeiten in Ehingen rund 4000 Menschen, bei einer Fertigungstiefe von 15 Prozent kommen also rund 85 Prozent von Zulieferern, viele aus der Region. So arbeiten grob 30.000 Menschen an den Liebherr-Produkten. Das bedeutet eine riesige Wertschöpfung, ein Arbeitsmarkt, der viele Potenziale in Ehingen und der gesamten Region schafft, die Kaufkraft fördert und den Standort Ehingen stärkt.

Und was sagen Sie den Kritikern?

Eigentlich genau dasselbe.

Naja, kleine Firmen in der Region haben wohl oft Probleme, Mitarbeiter zu finden. Andere Kritiker befürchten, dass Ehingen die Infrastruktur wie Kindergartenplätze oder Wohnraum für viele neue Liebherr-Mitarbeiter nicht stemmen könne.

Klar ist doch, dass der Fachkräftemangel ein Problem in ganz Deutschland ist. Natürlich absorbiert Liebherr bei uns in der Region Menschen auf dem Arbeitsmarkt. Aber wir sind doch alle miteinander aufgerufen, attraktive Arbeitgeber zu sein, das betrifft uns übrigens auch als Verwaltung. Zudem ist Ehingen in den vergangenen zehn Jahren um mehr als 2000 Menschen gewachsen, die nun alle in unserer Stadt leben und wohnen. Wir werden auch künftig genügend Wohnraum schaffen können. Warum sollte uns das denn in Zukunft nicht mehr gelingen? Nachverdichtung von bestehenden Wohngebieten und die Nutzung innerörtlicher Potenziale stehen schon seit längerem auf unserer Agenda.

Herr Baumann, das Pfeifer-Haus am Lammberg mitten in der Stadt ist bald Geschichte. Auch hier entstehen Wohnungen, Gastronomie und nun auch Büroflächen für die Verwaltung. Ein wichtiges Projekt?

Was hier passiert, ist sehr wichtig. Die Neugestaltung des Lammberg-Areals ist eine zielgerichtete innerstädtische Entwicklung. Ein Gebäude, das für den Großteil der Stadt als nicht erhaltungswürdig angesehen wird, kommt weg - und das in einem zentralen Bereich. Und wir als Verwaltung bekommen die Möglichkeit, Mitarbeiter, die bisher im Businesspark und am Sternplatz verstreut sind, wieder an einem Ort zu vereinen - und das in absoluter Nähe zum Rathaus.

Welche Abteilung wird dann dort einziehen?

Wir haben aktuell die Idee, große Teile des Baudezernats dort unterzubringen.

Herr Baumann, Personalgewinnung wird eine Herausforderung der Zukunft, auch für die Stadt. Wie ist hier die Lage?

Schwierig. Und das egal, in welchen Bereichen. Natürlich ist das Kita-Personal anders zu behandeln als der Verwaltungsbereich. In der Kinderbetreuung sollte es möglich sein, stärker zwischen pädagogischen und weiteren Aufgaben zu differenzieren, um Personal gezielter einsetzen zu können. Bei den technischen Berufen macht uns die Privatwirtschaft zu schaffen. Hier können Unternehmen sicher bessere Gehälter zahlen als wir durch unsere Tarifbindung.

Ist der Tarif Fluch und Segen zugleich? Immerhin rechnet der Haushalt 2023 mit Steigerungen von rund fünf Prozent.

Ja, es gibt Bereiche, in denen wir vor allem Leistungsträgern gerne etwas mehr bezahlen würden.

Herr Baumann, der Kreis plant in Ehingen einen Klinikneubau mit rund 300 Millionen Euro. Das dürfte Sie als OB doch freuen.

Ich meine, das kann uns alle freuen. Der Aufsichtsrat und der Kreistag haben sich klar für das Projekt ausgesprochen, und zwar aus sachlichen Erwägungen heraus. Ein Neubau ist die richtige Entscheidung für die Klinik, sowohl baulich, als auch organisatorisch. Und dass Ehingen als Standort richtig ist, daran besteht kein Zweifel.

Herr Baumann, in Ihrer Haushaltsrede haben Sie davon gesprochen, dass Sie sich mehr „Wir“ und weniger „Ich“ wünschen würden. Wie sehen Sie die aktuelle gesellschaftliche Entwicklung in unserem Land?

Um ehrlich zu sein, betrachte ich das schon seit längerem mit Sorge. Ich finde, dass in unserer Gesellschaft Toleranz und Respekt immer weniger werden. Das betrifft auch das Vertrauen. Es fehlt oft das Verständnis für diejenigen, die Verantwortung übernehmen und unangenehme Entscheidungen treffen müssen. Natürlich ist die Situation gerade mit Blick auf die Inflation, den Krieg, die Energiepreise und vieles mehr nicht einfach für die Menschen. Wir dürfen es aber auf keinen Fall riskieren, dass die Menschen das Vertrauen in den Staat und die Demokratie verlieren. Ich sehe es als Pflicht der Politiker an, jeden Tag dafür zu arbeiten, dass das Vertrauen nicht verloren geht. Dazu gehört Ehrlichkeit. Wir dürfen nicht Dinge versprechen, die wir nicht halten können.

Was ist eigentlich mit Corona?

Wir können derzeit besser damit umgehen, als das noch früher der Fall gewesen ist. Wir haben auch viel weniger Mitarbeiter, die mit diesem Thema noch beschäftigt sind. Zu hoffen bleibt, dass sich die Lage nicht nochmals zuspitzen wird.

Würden sie manche Dinge in Sachen Corona anders machen?

Nein, auf keinen Fall. Man muss Entscheidungen immer im Lichte der Zeit betrachten.

Kommen wir zu einem schöneren Thema. Im Januar steigt die Tourismusmesse CMT im Stuttgart. Dort wird Ehingen auch wieder präsent sein.

Ja, wir wollen wieder einem breiten Personenkreis die Angebote unserer Stadt zeigen. Allgemein profitieren wir in Ehingen vom Tourismus, egal ob Gastronomie oder Einzelhandel. Das tut der Innenstadt gut, das sorgt für eine zusätzliche Belebung. Das Biosphärengebiet Schwäbische Alb lohnt sich und wir haben viel Radtourismus.

Gut tun würde Ehingen auch mal wieder eine richtige Fasnet, oder?

Ich freue mich sehr auf eine hoffentlich normale Fasnet 2023. Das ist wirklich wichtig für Ehingen, das schafft Freude in der Stadt.

Auf was freuen Sie sich im kommenden Jahr in Ehingen am meisten?

Ich würde mich am meisten über Normalität freuen. Normalität in dem, was wir tun, vor allem im gesellschaftlichen Miteinander. Auch die vielen Vereine sind bemüht, wieder Normalität herzustellen, sei es beim Sport, der Kultur oder den Konzerten. Ich wünsche uns, dass es gelingt.

Und wie werden Sie Weihnachten verbringen?

Hoffentlich in Ruhe und im Kreise meiner Familie.