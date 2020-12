OB Baumann spricht über Corona und die Zukunft Ehingens

Wir befinden uns im Jahre 2020 nach Christus. In ganz Deutschland sind die Spielwarengeschäfte wegen Corona geschlossen. Ganz Deutschland? Nein! Eine von einem unbeugsamen Händler geführte Kette hört nicht auf, den Corona-Verordnungen Widerstand zu leisten. Und das Leben ist nicht leicht für die anderen Händler, die sehen, wie Müller vor ihren Augen in Ulm, Neu-Ulm, Illertissen und Senden mit Lego, Puzzle und Co. Umsätze macht.

Behörden wollen nicht länger zuschauen Doch die Luft für den Konzern des Ulmer Milliardärs Erwin Müller ...