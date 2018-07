OB Baumann gibt seine Bewerbungsunterlagen ab

OB Alexander Baumann hat am Samstagvormittag seine Bewerbungsunterlagen für die Oberbürgermeisterwahl in Ehingen persönlich im Bürgerbüro des Rathauses abgegeben. Mit seiner frühen Bewerbung unterstreiche er sein großes Interesse an der Fortsetzung seiner Arbeit in Ehingen. Die Bewerbungsfrist hat am Samstag begonnen und endet am Dienstag, 28. August. Die Wahl findet am Sonntag, 23. September, statt. OB Baumann bewirbt sich um seine zweite Amtszeit in Ehingen. „Ich freue mich, mit den Bürgerinnen und Bürgern in den nächsten Wochen über die Themen der Zukunft ins Gespräch zu kommen“, macht Baumann deutlich und kündigt für die Zeit ab Ende August bis zum Wahltag eine „Dialogtour“ in der Kernstadt und den Teilorten an. Über die einzelnen Termine wird er rechtzeitig informieren.