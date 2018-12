OB Baumann geht mit Rückenwind in zweite Amtszeit

Ehingens Oberbürgermeister Alexander Baumann ist am Donnerstagabend bei einer feierlichen Gemeinderatssitzung in seine zweite Amtszeit gestartet. Die Verpflichtung Baumanns im kleinen Saal der Lindenhalle hat der CDU-Fraktionsvorsitzende im Ehinger Gemeinderat, Manuel Hagel, vorgenommen. Begleitet wurde die Gemeinderatssitzung von vielen Rednern, lobenden Worten und einfallsreichen Geschenken.

„Sie haben mir durch Ihr Votum am 23. September Ihr Vertrauen geschenkt und den Auftrag erteilt, für weitere acht Jahre die Stadt zu vertreten und zu repräsentieren, Vorsitzender des Gemeinderats zu sein, die Stadtverwaltung zu leiten. Die Zustimmung derer, die zum Wählen gegangen sind, hat mich wirklich sehr berührt und ist mir zusätzlich Motivation, mich auch weiterhin mit voller Kraft für die Stadt und die hier lebenden Menschen einzusetzen“, sagte Baumann zu Beginn seiner Rede, in der er betonte: „Ich lebe mitten unter Ihnen, fühle jeden Tag den Puls dieser Stadt und werde weiterhin ihr Wohl und das ihrer Einwohner nach Kräften fördern, wie es in der Verpflichtungsformel heißt. Selbstredend sind das die Menschen in der Kernstadt und in unseren 17 Stadtteilen. Denn Ehingen, das sind wir alle.“

Baumann und Landrat Scheffold (Foto: Götz)

Seit 24 Jahren, 16 davon als Finanzbürgermeister, arbeitet Baumann nun schon für Ehingen. „Respekt und Vertrauen sind aus meiner Sicht wesentliche Elemente im guten Miteinander, weshalb mir schon immer viel daran liegt, diesen Grundwerten erfolgreicher Arbeit und guter Entscheidungen besonderes Augenmerk zu widmen.“

Der alte und neue Oberbürgermeister umriss in seiner Rede zudem die wichtigen Zukunftsthemen für die Große Kreisstadt und nannte Leben, Arbeiten, Einkaufen und Erholen in Ehingen als wichtige Eckpfeiler. Er hob die Wichtigkeit der Digitalisierung hervor, das Ehrenamt und das Gemeinschaftsgefühl.

Verzahnungen zwischen Rat und Oberbürgermeister

Regierungspräsident Klaus Tappeser bezeichnete in seiner Ansprache Baumann als „freundlich, verbindlich und kompetent“ und sagte, dass Chefs immer nur so gut wie ihre Mitarbeiter seien. Auch hob Tappeser hervor, wie wichtig es ist, dass ein Oberbürgermeister nicht etwa vom Landrat oder Ministerpräsidenten ins Amt eingesetzt wird, sondern von einem Stadtrat. „Das zeigt die Verzahnung zwischen Gemeinderat und Oberbürgermeister“, so Tappeser, der deutlich machte, dass Ehingen deswegen so prosperierend sei, weil das Verhältnis zwischen OB und Rat sehr gut funktioniere. „Sie haben mit dem Kauf der Schlecker-Immobilie damals Mut und Verstand bewiesen“, sagte Tappeser, der Ehingen als „die heimliche Hauptstadt des Alb-Donau-Kreises“ bezeichnete.

Unser Verhältnis könnte nicht besser sein. Und das ist nie selbstverständlich. Landrat Heiner Scheffold

Für diesen Alb-Donau-Kreis sprach dann auch Baumanns Freund und Weggefährte Landrat Heiner Scheffold, der zu Beginn seiner launigen Rede seinen Vorgänger im Amt, Heinz Seiffert, zitierte. Denn Seiffert sprach vor acht Jahren bei Baumanns Amtseinsetzung darüber, dass sich Baumann charakterlich nicht verändern soll. „Das hat wunderbar funktioniert, trotz der Schwere des Amtes“, so Scheffold. Auch das von Seiffert gewünschte gute Miteinander zwischen Kreis und Stadt habe sich bewahrheitet. „Das ist zu mehr als zu 100 Prozent erfüllt. Unser Verhältnis könnte nicht besser sein. Und das ist nie selbstverständlich“, betonte Scheffold. Nur bei Seifferts Wunsch, dass Baumann vor acht Jahren ruhig starten solle, musste Scheffold Abstriche machen. „Kaum im Amt, hieß es volle Kraft voraus. Und nach nur einem Jahr kam die Schlecker-Pleite“, so Scheffold, der Baumann eine erfolgreiche Arbeit attestierte.

Gisela und Alexander Baumann mit Manuel Hagel. (Foto: SZ-Fotos: Götz)

„Es freut den Landkreis, wenn es seiner größten Kommune gut geht. Immerhin zahlt Ehingen 16 Prozent der Kreisumlage, ist ein zentraler Schulstandort und hat nicht nur das größte kreiseigene Klinikum, sondern auch den Sitz der ADK GmbH für Gesundheit und Soziales“, erklärte Scheffold den vielen Gästen aus allen Bereichen des öffentlichen Lebens. Und als Geschenk hatte der Landrat ein knallgelbes Radtrikot dabei, auf dem Alexander Baumann auf der einen und Tour d’Ehingen auf der anderen Seite steht. Scheffold spielte dabei auf Baumanns Dialog-Tour während seines OB-Wahlkampfes an, die den Kandidaten mit dem Rad durch alle 17 Teilorte führte. „Und in Kirchen war man unzufrieden, dass Sie nicht in die Ortschaftsratssitzungen kommen. Nun können Sie mit dem Rad durch alle Teilorte fahren und man erkennt Sie auch am Trikot“, scherzte der Landrat.

Ehingen, ein Scharnier

Stadtrat und CDU-Landtagsabgeordneter Manuel Hagel bezeichnete Ehingen als Scharnier zwischen Oberschwaben und der Alb. „Ehingen erfüllt auch für mich die Sehnsucht nach Heimat. Und die Kernstadt und alle Teilorte, mit der Fasnet, der Bürgerwache und den vielen anderen Vereinen machen unser Gemeinwesen aus“, so Hagel, der Baumann künftig bei seiner Arbeit unterstützen möchte. „Sie können auf uns zählen, müssen aber auch mit uns rechnen“, so Hagel mit einem Augenzwinkern. Als Geschenk des Ehinger Gemeinderates gab es für Baumann einen Apfelbaum. „Er ist aus zähem Holz und nicht spaltbar. Sehen Sie das symbolisch“, so Hagel.

Glückwünsche der Teilorte. (Foto: Götz)

Ehingens Stadtpfarrer Harald Gehrig, der stellvertretend für die Kirchen sprach, verwies auf die Weihnachtsgeschichte, machte aber auch deutlich, dass Mensch werden auch bedeute, ein Amt zu haben und dieses zum Wohle der Menschen auszufüllen. „Sie ermöglichen die Entwicklung und den Fortschritt in unserer Stadt“, sagte Gehrig.

Seinen Dank im Namen der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft mit Griesingen, Oberdischingen und Öpfingen sprach Griesingens Bürgermeister Oliver Klumpp aus, der Baumann als Steuermann des Gemeindeschiffes Ehingen bezeichnete. Als Dank gab es einen Korb mit Produkten der drei Gemeinden.

Max Weber, geschäftsführender Schulleiter in Ehingen, machte deutlich, dass die Stadt als Schulträger alles für ihre Schulen tun würde. „7000 Schüler gibt es in Ehingen, 3500 davon gehen auf städtische Schulen“, so Weber, der Baumanns Idee, mit Bürgermeister Sebastian Wolf einen Beigeordneten zu installieren, der sich um Bildung kümmert, als „Schachzug mit Weitblick“ titulierte.

Immerhin wohnen 9689 Bürger in den 17 Teilorten, das sind 36 Prozent der Ehinger Bevölkerung. Bärbel Kräutle

Für die Ortsvorsteher ergriff Bärbel Kräutle das Wort und machte deutlich, dass alle wissen würden, dass dem OB auch die Teilorte am Herzen liegen. „Immerhin wohnen 9689 Bürger in den 17 Teilorten, das sind 36 Prozent der Ehinger Bevölkerung“, so Kräutle. „Alles, was Sie gesagt haben, ist für mich Ansporn für weitere acht Jahre“, sagte Baumann ganz zum Schluss und beendete damit offiziell die letzte Gemeinderatssitzung des Jahres. Umrahmt wurde der Abend musikalisch von der kleinen Besetzung der Stadtkapelle Ehingen.