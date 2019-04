Nur die SG Altheim hat Heimrecht

Das Viertelfinale im Fußball-Bezirkspokal Donau ist zweigeteilt. Zwei Spiele werden am Donnerstag, 18. April, ausgetragen, die beiden anderen folgen am Karsamstag, 20. April. Die Region Ehingen hat noch drei Eisen im Feuer, doch nur der Bezirksligist SG Altheim hat Heimrecht. Der Altheimer Ligarivale TSG Rottenacker und der Kreisliga-A-Spitzenreiter SG Öpfingen müssen in der Runde der letzten acht auswärts ran. Sie alle verfolgen aber dasselbe Ziel: im Wettbewerb zu bleiben.

SG Altheim – SF Hundersingen (Donnerstag, 18 Uhr). - SG-Trainer Joachim Oliveira hat als Ziel, zumindest ins Halbfinale zu kommen. Ein Sieg gegen Hundersingen würde sicher das Selbstvertrauen stärken. Doch die Gäste aus Hundersingen sind sehr spielstark und haben einen sehr erfolgreichen Angriff. Beide Mannschaften werden sich schon bald wiedersehen, am 28. April steht das Bezirksliga-Punktspiel ebenfalls in Altheim an.

SV Betzenweiler – SG Öpfingen (Donnerstag, 19.30 Uhr). - Erst kürzlich hat die SG Öpfingen ihre bisher einzige Saisonniederlage in Betzenweiler hinnehmen müssen. Obwohl sie das Spiel der Vorrunde gegen den SV Betzenweiler gewonnen hat, weiß sie um die Spielstärke des Gegners. Das haben auch schon die Bezirksliga-Spitzenklubs FV Bad Schussenried und FV Neufra zu spüren bekommen, die in den beiden zurückliegenden Runden an Betzenweiler scheiterten. Das Team von SGÖ-Trainer Felix Gralla will aber ins Halbfinale.

SV Fleischwangen – TSG Rottenacker (Samstag, 15 Uhr). - Ihre Erfolgsserie in der Punkterunde will die TSG Rottenacker auch im Bezirkspokalwettbwerb fortsetzen. Gästetrainer Timm Walter wird mit seinem Team den Gastgeber, der in der Kreisliga B3 den vierten Tabellenplatz belegt und noch Chancen auf den Aufstieg hat, sicher nicht unterschätzen.

Weiteres Spiel: SV Renhardsweiler – FV Altshausen (Samstag, 15 Uhr). - Der Tabellendritte der Kreisliga A2 empfängt den Bezirksligisten.