Nur die A-Junioren der TSG siegen – C-Junioren verlieren in Ulm

Zur Abwechslung melden von den auf Verbandsebene spielenden Nachwuchsmannschaften der TSG allein die Ehinger Fußball-A-Junioren am zurückliegenden Wochenende einen Sieg. Die B-Junioren und die C-Junioren mussten Niederlagen hinnehmen.

A-Junioren Verbandsstaffel: TSG Ehingen – Oberes Donautal 5:2 (3:1). - Tore: 0:1 (28., nach Konter), 1:1, 2:1 Danilo Kyrali (35., 36.), 4:1 Fabian Hartel (39.), 4:2 (70.), 5:2 Marius Buck (86.). - Die Ehinger revanchierten sich am Sonntag für eine hohe Vorrundenniederlage. Marius Buck, sonst Torhüter, diesmal als Feldspieler eingewechselt, war der Schütze des 5:2.

B-Junioren Verbandsstaffel: VfL Pfullingen – TSG Ehingen 7:0 (4:0). - In der Vorrunde hatten die Ehinger noch den VfL Pfullingen besiegt. Doch am Sonntag lief nichts zusammen. Nach zwei guten TSG-Chancen in der ersten Viertelstunde brachte ein Eigentor den Gastgeber in Führung. In der 21., 23. und 30. Minute folgten weitere Gegentore. „Wir haben schlecht gegen den Ball gearbeitet und bei hohen Bällen individuelle Fehler gemacht“, sagte TSG-Trainer Mathias Zok. Unter der Woche (Mittwoch, 19 Uhr, in Krauchenwies) geht es nun im Bezirkspokal-Halbfinale gegen die SGM Sigmaringendorf/Krauchenwies/Göggingen.

C-Junioren Landestaffel 4: SSV Ulm 46 II – TSG Ehingen 3:0 (0:0). - Nach torloser erster Halbzeit fielen die Gegentore in der 43., 48. und 69. Minute. Trotz der Niederlage lobte Trainer Stefan Scherb seine Mannschaft für eine gute Leistung: „Die Ulmer haben einfach eine bessere Qualität.“