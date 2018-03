Nur 14 Schüleranmeldungen in Allmendingen

Die Schulen in der Region haben nun Planungssicherheit. Denn die Anmeldefrist für die weiterführende Schulen ist zu Ende, die Schülerzahlen liegen nun vor. Prinzipiell herrscht bei den Schulen Zufriedenheit.

Johann-Vanotti-Gymnasium: Mit 131 Fünftklässlern ist Wolfgang Aleker, Schulleiter des Johann-Vanotti-Gymnasiums, sehr zufrieden. „So bekommen wir fünf saubere Klassen hin“, sagt Aleker. Im Schnitt würden sich die Anmeldezahlen bei den Fünftklässlern immer um die 120 einpendeln. „Es zeichne sich auch in diesem Jahr keine Tendenz ab. Mal enstcheiden sich die Eltern für das Gymnasium, mal dagegen“, so Aleker, der viele Anmeldungen aus Munderkingen hat. „Vergangenes Jahr sind viele Munderkinger nach Riedlingen gegangen, nun kommen sie zu uns. Ertsmals haben wir auch viele Schüler aus Erbach da“, erklärt Aleker, der, wie bereits berichtet, am Ende des Schuljahres in den Ruhestand gehen wird.

Michel-Buck-Schule: Die Michel-Buck-Schule hat für das kommende Jahr 21 Anmeldungen für die Werkrealschule und damit zwei mehr als im vergangenen Jahr. 16 Schüler sind die Untergrenze – die Schule liegt also über des Mindestanzahl. „Mit 21 Schülern sind wir sehr zufrieden. Oft kommen im laufenden Schuljahr durch Zuzug noch welche dazu“, sagt Schulleiterin Dagmar Fuhr.

Längenfeldschule: Mit 42 Schülern ist die Anmeldezahl an der Gemeinschaftsschule am Längenfeld fast identisch mit der vom vergangenen Jahr. „Wir sind in einer sehr komfortablen Situation“, sagt Rektor Max Weber. Die Schülerzahl ergebe „zwei optimale Lerngruppen-Größen“. Mehr als die Hälfte der angemeldeten Schüler kämen von Grundschulen von außerhalb: aus der Innenstadt, aus Erbstetten, Berg, aber auch Griesingen, Rißtissen und Öpfingen.

Realschule Ehingen: Dort können mit 112 Anmeldungen vier Klassen gebildet werden. Die Zahlen pendeln sich auch an der Ehinger Realschule gegenüber den Vorjahreswerten ein. Im vergangenen Jahr waren es 111 Anmeldungen nach Ablauf der Anmeldefrist.

Franz-von-Sales-Jungenrealschule: An der Privatschule kann jedes Jahr nur eine fünfte Klasse eröffnet werden. Diese ist wie in den vergangenen Jahren wieder mit 28 Schülern komplett voll. Auch in diesem Jahr gab es an der Schule wieder mehr Anfragen als Plätze vergeben werden konnten.

Gemeinschaftsschule Schelklingen/Allmendingen: „Aktuell sind bei uns 14 Schüler angemeldet“, sagt Jürgen Haas, Rektor der Gemeinschaftsschule Schelklingen/Allmendingen, der auf Nachzügler hofft. „Das ist zu wenig“, erklärt er. Die Mindestzahl liege bei 16 Schülern. „Im darauffolgenden Schuljahr müssen wir sehen, dass wir nicht noch einmal unter 16 geraten“, sagt Haas. Aktuell gehe er davon aus, dass eine Klasse eingerichtet werde. „Aus Schelklingen hat es überraschend wenige Anmeldungen gegeben“, erklärt der Rektor. Ein Grund für die wenigen Anmeldungen seien auch zwei kleine vierte Klassen in Allmendingen und Schelklingen.