Notfallplan verhindert unnötige Maßnahmen

Was möchten ältere und kranke Menschen in einer lebensbedrohlichen Krise und was nicht mehr? Wollen sie in ein Krankenhaus gebracht werden? Wollen sie wiederbelebt werden oder eine künstliche Beatmung? In Ehingen gibt es schon seit zwei Jahren einen Notfallplan für Palliativ-Patienten, die darin Antworten zu diesen Fragen festlegen können. Er ist eine Ergänzung zur Patientenverfügung und gibt Ersthelfern wichtige Informationen und Anweisungen zu konkreten medizinischen Maßnahmen und Medikamenten. Doch so richtig angenommen wird er noch nicht. „Wir haben ihn noch nie gesehen“, sagen Rettungswachenleiter Thorsten Trapp und Notarzt Rupert Rödl. Die Hospizgruppe Ehingen möchte das ändern.

„Es geht unter anderem darum, ob jemand in der letzten halben Stunde, am letzten halben Tag durch die Gegend in ein Krankenhaus gefahren wird oder nicht“, sagt Ute Häußler, Koordinatorin der Ehinger Hospizgruppe. Ziel sei es, dass die Würde und der Wille des Patienten gewahrt werden und dass unnötige Maßnahmen oder Krankenhauseinweisungen vermieden werden. Im Notfallplan wird die Krankheit eingetragen, die Ansprechpartner und der Hausarzt, sodann wird das Vorgehen vereinbart: Antibiotika bei Fieber – ja oder nein, Wiederbelebung oder nicht, und so weiter. Soll der Patient nur im Rahmen eines Unfallgeschehens in ein Krankenhaus eingewiesen werden? Darf der Patient bei der nächsten lebensbedrohlichen Verschlechterung versterben? Auf der Rückseite des Plans lässt sich zudem die Bedarfsmedikation eintragen.

„Die Klarheit, was man will und nicht will, ist ein Prozess. Das dauert“, sagt Häußler. Der Hausarzt müsse den Notfallplan am Ende unterschreiben und der Pflegedienst zur Kenntnis nehmen. Dann sollte der Plan zu Hause sichtbar liegen – er könnte an der Tür befestigt werden, ein guter Platz sei auch neben dem Telefon, sagt Häußler.

Doch bisher haben weder Rettungssanitäter Thorsten Trapp noch Notarzt Rupert Rödl den Plan bei einem Einsatz gesehen. Es gelte, die Hausärzte über den Plan zu informieren, sagt Ute Häußler. Einige hätte sie schon angesprochen, einige Ärzte würden ihn auch schon anwenden. „Eine Patientenverfügung ist fünf bis zehn Seiten lang“, erklärt Trapp. „Man hat keine Zeit das durchzulesen“, sagt er, daher sei diese beim Einsatz wenig hilfreich. Rechtlich sei man mit dem Notfallplan gut abgesichert. „Eine gute Sache ist auch, dass für den Rettungsdienst erkenntlich wird, was man an Medikamenten geben kann, ob man beim Patienten zu Hause bleiben kann“, pflichtet ihm Rödl bei. „Ein Notarzt weiß dann, was er zu tun und zu lassen hat.“

Angehörige sind überfordert

Angehörige seien meist überfordert, erst kürzlich sei er bei einer Patientin gewesen, deren Ehemann kein Deutsch gesprochen habe, erzählt Rödl. Und auch auch die Pflegekräfte in Heimen seien häufig überfordert, erklärt der Notarzt.

Wenn man die Informationen zum Patienten habe, könne man in manchen Situationen den Hausarzt anrufen und müsse nicht den Notarzt alarmieren, nennt Trapp einen weiteren Vorteil des Notfallplans. Der Notfallplan wurde 2009 bis 2011 in Tübingen als Gemeinschaftsprojekt der stationären Pflegeeinrichtungen, der Tropenklinik Paul-Lechler-Krankenhaus und der Tübinger Hospizdienste eingeführt. Die Hospizgruppe Ehingen hat den Plan so übernommen, sich mit den niedergelassenen Ärzten zusammengesetzt und einen Runden Tisch gegründet.

„Wenn es Richtung Palliativmedizin geht, dann kommt der Notfallplan zum Zuge“, sagt Gabi Zügn von der Hospizgruppe. „Manche wollen kämpfen bis zum Schluss, manche wollen eine Krankenhauseinweisung – auch das ist kein Thema“, erklärt sie. Doch gebe es eine Hemmschwelle bei diesem Thema, Angebote anzunehmen. Gebe es einen Notfallplan, hätten sich die Angehörigen zumindest bereits damit auseinandergesetzt, was man will und was man nicht mehr will, sagt Rödl.