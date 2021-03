Nordic-Walking-Tag entfällt, Kurse sind später

Die Verantwortlichen des Lauftreffs der TSG Ehingen haben bei einer als Videokonferenz abgehaltenen Vorstandssitzung über die momentane Situation und die Pläne für die nächsten Wochen und Monate gesprochen. Auch beim Lauftreff ist der Trainingsbetrieb seit Beginn des zweiten Lockdowns im November eingestellt. Eine Wiederaufnahme des Trainings werde aller Voraussicht nach nicht vor Ende März, der Umstellung von der Winterzeit auf die Sommerzeit, stattfinden, teilten Peter Frielitz und Uwe Kopp im Namen des Vorstands des TSG-Lauftreffs mit. Die Wiederaufnahme sei abhängig vom Infektionsgeschehen und den aktuell gültigen Regelungen. Nachdem bereits die jährliche Winterwanderung ausgefallen ist, wird auch eine weitere Veranstaltung nicht stattfinden: Es sei nicht möglich, den Nordic-Walking-Tag im April 2021 auszutragen. Jogging- und Nordic-Walking-Kurse würden im Frühjahr ebenso wenig stattfinden können. Ein späterer Zeitpunkt für diese Kurse stehe noch nicht fest, so der Lauftreff. Auch sei noch unklar, in welchem Umfang die Kurse abgehalten werden können. Andere Aktivitäten, wie zum Beispiel die Teilnahme an anderen Laufveranstaltungen oder sonstige Unternehmungen des Lauftreffs, ließen sich derzeit ebenfalls nicht planen. „Hier werden wir, je nach Pandemie-Lage, darauf reagieren“, heißt es in der Mitteilung des Vorstands des Ehinger Lauftreffs.