Nordic-Walking-Tag des TSG-Lauftreffs

Der Lauftreff der TSG Ehingen veranstaltet am Sonntag, 28. April, zum 15. Mal seinen Nordic-Walking-Tag. Vier unterschiedlich lange Strecken stehen zur Auswahl: fünf, acht, 14 sowie 21 Kilometer. Ausgangspunkt ist die Längenfeldhalle in Ehingen, von dort führen die Strecken mit Ausnahme des ersten kurzen Abschnitts auf Waldwegen durchs Biosphärengebiet bis hin zu den unterschiedlichen Wendepunkten und wieder zurück zur Halle. Entlang der Strecken sind Verpflegungsstellen eingerichtet. Die Startzeiten sind wie folgt: um 10 Uhr für den Lauf über 21 Kilometer, um 10.15 Uhr für den Lauf über 14 Kilometer, um 10.30 Uhr für den Lauf über acht sowie um 10.45 Uhr für den Lauf über fünf Kilometer. Im Anschluss an den Nordic-Walking-Lauf werden unter den Teilnehmern Sachpreise verlost. Einen Sonderpreis gibt es für die drei größten teilnehmenden Gruppen sowie für den ältesten Teilnehmer.