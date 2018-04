Norbert Huber feuert „fEinklang“ zu inspiriertem Klang an

Vier Gesangvereine und ein ganz spezielles Ensemble haben am Samstag beim Chorfestival in Kirchen die Vielfalt des chorischen Singens repräsentiert. Nacheinander und am Ende gemeinsam traten der Liederkranz Öpfingen, der Gesangverein Allmendingen, der Gesangverein Ingstetten, der Liederkranz Kirchen und last, but absolutely not least die von Norbert Huber in Kirchen installierte Singgemenschaft „fEinklang“ auf.

Voll erschien die Halle, wenn ein kleinerer Chor auf der Bühne stand. Immer noch halbvoll war der Saal am Schluss beim gemeinsamen Auftritt aller anwesenden Chorsänger. Das beweist: Chorgesang hat noch Publikum, wenn auch gesetzteren Alters.

Dass seit langem bestehende Sängerchöre nicht zwangsweise aussterben müssen, sondern im Gegenteil sogar in der Lage sein können, Nachwuchs zu zeugen, beweist der Mann der Kirchener Liederkranzvorsitzenden Heidi Huber. Erst seit kurzem singt Norbert Huber im gemischten Chor mit und fiel in der hinteren Reihe von Anfang an durch seine impulsive Art auf. Damit steckte er rund die Hälfte seiner Mitsänger an, und es entstand eine kleine Besetzung mit besonderem Repertoire. Vor einigen Monaten legte sie sich den orthographisch seltsamen Namen „fEinklang“ bewusst zu. Auf die dynamische Differenzierung kommt es an. Das geht nur mit Bewegung und energiegeladener Artikulation. Da kommt man dann schon mal an die Lautstärke amerikanischer Universitätschöre heran.

„Frisch gesungen“, so ein Titel von Friedrich Silcher, tönen auch romantische Chorsätze gut, wenn sie entsprechend dirigiert werden. Die Dirigenten Tobias Dorow, Ursula Glück, Inga Schmidt und Alexander Lotz leiten ihre Chöre sicher.