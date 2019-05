Noch einige Hürden vor der Relegation

Vor einigen Wochen hat es kaum Zweifel gegeben, dass der SV Ringingen der klare Favorit für den Aufstiegs-Relegationsplatz in der Fußball-Kreisliga A1 sein würde. Doch inzwischen ist mit der SG Griesingen ein ernsthafter Konkurrent erwachsen. Der SV Ringingen ist am Sonntag, 26. Mai, im SZ-Topspiel zu Gast bei den SF Kirchen. Beide Mannschaften haben nichts zu verschenken. Alle Partien des drittletzten Spieltages beginnen am Sonntag um 15 Uhr.

SZ-Topspiel: SF Kirchen – SV Ringingen (Vorrunde 1:4). - Die Bilanz der bisher neun Spiele seit der Winterpause lässt bei beiden Mannschaften zu wünschen übrig. Gastgeber SF Kirchen hat seit März gerade einmal sieben Punkte geholt. Etwas besser ist die Bilanz des SV Ringingen, der in dieser Zeit zwölf Punkte hinzugewann. Vor allem die Heim-bilanz der Sportfreunde Kirchen ist sehr dürftig, denn außer dem 4:0 gegen den TSV Rißtissen haben die Gastgeber nur 0:0 gegen den VfL Munderkingen gespielt.

Seit der Niederlage in Betzenweiler ist der SV Ringingen nur noch Tabellendritter, allerdings mit einem Spiel im Rückstand. Um die Relegation zu retten, müssen die Gäste am Semmelbühl punkten. Doch die SF Kirchen haben nur noch zwei Punkte Vorsprung vor Abstiegsplatz 14 und müssen zu Hause einmal wieder gewinnen. Es dürfte am Sonntag daher zu einem echten Topspiel kommen.

SGM Ertingen/Binzwangen – SGM Daugendorf/Zwiefalten (Vorrunde 3:1). - Die Gastgeber haben das Erreichen des Relegationsplatzes inzwischen abgehakt. Doch die Gäste sind noch in der Nähe der Abstiegszone platziert und wollen sich für die Niederlage der Vorrunde revanchieren.

FC Schelklingen/Alb – TSV Türkgücü Ehingen (Vorrunde 9:1). - In der Vorrunde war der FC Schelklingen/Alb noch in bester Schusslaune, doch das hat sich inzwischen geändert. Auf Platz fünf liegend, geht es für den Gastgeber um nichts mehr. Anders für die Gäste, die jetzt schon fast aussichtslos auf dem letzten Tabellenplatz stehen.

SG Öpfingen – VfL Munderkingen (Vorrunde 4:1). - Der feststehende Meister will die Punkterunde vollends erfolgreich zu Ende spielen. Der VfL Munderkingen muss aufpasen, dass er nicht noch in den Abstiegsstrudel gerät. Felix Schelkle vom VfL ist jedoch Optimist: „Gegen spielerisch starke Mannschaften sieht der VfL immer gut aus.“

TSV Rißtissen – SG Griesingen (Vorrunde 1:3). - Der TSV Rißtissen hat in den vergangenen Wochen stark aufgetrumpft und fast den Anschluss an das Mittelfeld geschafft. Die Gäste wollen jedoch am Sonntag ihren zweiten Tabellenplatz erfolgreich verteidigen. Dieses Spiel hat lokalen Charakter und dabei gelten bekanntlich besondere Gesetze.

SV Betzenweiler – SF Donaurieden (Vorrunde 1:2). - Der SV Betzenweiler hat das dritte Heimspiel in Folge. Zuletzt hat der SV Ringingen dort Federn gelassen. Doch die Sportfreunde Donaurieden sind nur schwer auszurechnen und könnten durchaus für eine Überraschung sorgen.

FV Schelklingen-Hausen – SV Oberdischingen (Vorrunde 0:2). - Die Gäste mit Trainer Markus Schmid haben zuletzt aufgetrumpft und haben sich von der Gefahrenzone entfernt. Da es für die Gastgeber um nichts mehr geht, könnte der SV Oberdischingen im Längental erneut auftrumpfen.

Spielfrei ist der SV Dürmentingen.