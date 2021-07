Noch ein paar Baustellen bei Süd

Testspielniederlage gegen Laupheim

Sein letztes Testspiel vor Beginn der Verbandspokalrunde hat der SSV Ehingen-Süd vor rund 300 Zuschauern in Hüttisheim gegen den Landesligisten Olympia Laupheim 1:3 (1:3) verloren. Die Kirchbierlinger, deren Startelf gegenüber der 6:4 gewonnenen Partie am Freitag beim Oberligisten SF Dorfmerkingen auf etlichen Positionen verändert war, kamen schwer in Tritt. Der Verbandsligist verlor in der Anfangsphase viele Zweikämpfe, leistete sich etliche Fehlpässe und individuelle Fehler. Die Laupheimer nutzten dies und gingen durch Lukas Mangold nicht nur früh in Führung (4. Minute), sondern erhöhten wenig später durch Jonas Dress (13.) und den früheren Süd-Torjäger Hannes Pöschl (16.) auf 3:0. Die Olympia hatte in der Folge weitere Chancen, aber auch Süd wurde nun einige Male gefährlich. Marco Hahn (26., 41.) verpasste knapp einen Torerfolg. Kurz vor der Pause verkürzte der SSV durch Simon Dilger (44.). Nach der Pause wechselte Süd-Trainer Michael Bochtler nach und nach Spieler aus der ersten Elf gegen Dorfmerkingen ein, aber auch Laupheim tauschte mehrere Spieler aus. Der Verbandsligist war in den ersten 20 Minuten der zweiten Halbzeit klar tonangebend, vergab aber auch beste Chancen. In der Schlussviertelstunde war die Luft weitgehend raus; Süd war zwar weiter bemüht um den Anschlusstreffer, der nicht gelang, Laupheim hatte bei wenigen Vorstößen das 4:1 auf dem Fuß, doch auch Laupheim änderte nichts mehr am Spielstand.

Süd-Aufstellung: Heiland - Kästle, Deiss, Schenk (52. Ruiz), Schmid (46. Bayer) - Hahn, Sutalo, Walter (52. Scioscia) - Kidane (46. Peter), Stoß, Dilger (52. Sapina). (aw)