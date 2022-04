Noch drei Bewerber im Rennen um Nachfolge von Sebastian Wolf

Wer wird Nachfolger von Sozialbürgermeister Sebastian Wolf als Erster Beigeordneter der Stadt Ehingen? Diese Entscheidung trifft der Gemeinderat am kommenden Donnerstag, 28. April. Von zehn Bewerbern sind drei übrig geblieben.

Das Amt als Erster Hauptamtlicher Beigeordneter/Erste Beigeordnete der Großen Kreisstadt Ehingen ist attraktiv. Wie die Stadt am Samstag mitteilte, waren nach der öffentliche Stellenausschreibung insgesamt zehn Bewerbungen eingegangen. Übrig sind nun noch drei Kandidaten: Tobias Huber aus Ehingen, Brigitte Länge aus Schelklingen sowie Thomas Schelkle aus Biberach.

Findungskommission traf Vorauswahl

Sie werden sich in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 28. April, (Beginn um 16.30 Uhr in der Aula des Johann-Vanotti-Gymnasiums) vorstellen. Dann entscheidet der Gemeinderat, wer das Amt künftig bekleiden wird.

Eine Findungskommission, die aus Vertretern aller im Gemeinderat vertretenen Fraktionen und der Verwaltung bestand, hatte in der vergangenen Woche eine Vorauswahl getroffen. Von den ursprünglich zehn Bewerbern hatten vier die Möglichkeit bekommen, sich am vergangenen Samstag den Gemeinderatsfraktionen und der Verwaltung vorzustellen. Damit hatten die Stadträtinnen und Stadträte Gelegenheit, sich einen persönlichen Eindruck von diesen Bewerberinnen und Bewerbern zu verschaffen. Nach dieser Vorstellungsrunde beschloss der Gemeinderat, Tobias Huber, Brigitte Länge sowie Thomas Schelkle die Möglichkeit zu geben, sich nun final vorzustellen.