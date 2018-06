Noah Becker verschiebt seinen Auftritt in Ehingen

Es gibt zwei Nachrichten von Noah Becker , Sohn von Tennis-Ass Boris „Bobbele“ Becker.

Die schlechte: Er kommt am 19.Januar nicht nach Ehingen in die Heilbar. Die gute: Er kommt einige Wochen später. Heilbar-Inhaber Visar Rama sagte, dass Noah Becker bereits den Vertrag mit Rama unterschrieben habe. Sein Manager aber bestehe darauf, dass Becker erst später nach Ehingen komme. Stattdessen legt am Samstag, 19.Januar, DJ Tomekk in der Heilbar auf. Auch Ex-Bachelor Paul hat sich laut Rama angekündigt. Letzterer will zwei bis drei Promis pro Monat nach Ehingen holen. (awi)