Nilius schlägt im Finale den Vorjahressieger

Die Tischtennisabteilung des TSV Rißtissen hat ihre Vereinsmeisterschaften ausgetragen. Insgesamt 25 Tischtennisspieler des TSV nahmen an den Titelkämpfen der Jugend und der Aktiven teil.

Jugend: 13 Nachwuchsspieler zwischen sechs und 14 Jahren trafen sich am Vormittag in der Römerhalle, um unter den Augen von zahlreichen Zuschauern in den Altersklassen U18 und U12 die vereinsinterne Meisterschaft auszutragen. Unter der Leitung von Alex Rieber und Hubert Gabel gab es packende Spiele. Während die U18-Teilnehmer schon routiniert ihr Programm abspulten und Peter Hofmann seinen Titel vor Felix Bausenhart und Maja Thomas verteidigte, war die Aufregung und Begeisterung bei den Teilnehmern der U12 riesengroß. Sieger in dieser Altersklasse wurde Dominik Teubner vor Ina Grob und Luca Teubner.

Aktive: Ein anstrengender Wettbewerb war das für die aktiven Tischtennisspieler. In der Zeit von mehr als fünf Stunden bestritten die zwölf Teilnehmern rund 30 Einzel und 15 Doppel, die Finalteilnehmer kamen auf bis zu sieben Einzel und sechs Doppel. Daher war neben dem spielerischen Können vor allem die Kondition wichtig und es galt auch nach fünf Stunden in den letzten entscheidenden Spielen die Konzentration hochzuhalten. Marc Nilius brachte das beste Gesamtpaket an die Platte und bezwang im Endspiel im fünften Satz in der Verlängerung ganz knapp den Vorjahressieger Alexander Schreiner. Die Plätze drei und vier gingen an Alex Rieber und Johannes Körner. Die beiden Finalisten im Herren-Einzel waren auch im Doppelfinale vertreten. Diesen Wettbewerb gewann Marc Nilius mit Erwin Wölfle gegen Alexander Schreiner und Holger Angele.