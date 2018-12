Nikolaus lässt Gnome den Teufel betrügen

Einen etwas anderen Verlauf als bisher hat die Nikolausfeier der Wanderfreunde Gamerschwang am Freitag genommen. Erstmals präsentierten die Veranstalter vor dem Besuch des wohltätigen Kirchenvorstehers ein einfallsreiches Kindertheater.

„Nikolaus und der Teufel“ hieß das einfallsreiche Stück, mit dem die Akteure der Wanderfreunde Groß und Klein in einer doppelten Guckkastenbühne erfreuten. Die linke Hälfte war das Haus des Nikolaus. Ihm waren drei Gnome bei der Vorbereitung der Geschenke behilflich. Rechts war die Hölle, wo sich der Oberteufel von seinem Enkel den Rücken kraulen und Mäusesuppe servieren ließ. Den Teufel zu beschummeln hatte der Heilige keine Skrupel, als es um die Beschaffung eines Schlüssels ging. Dabei freundete sich der nette kleine Teufel mit den schlauen Gnomen an. Als Nikolaus amtierte Ortsvorsteher Josef Stiehle höchstpersönlich.

„Lieber Nikolaus, ich denke, du bringst jetzt die Geschenke“, sprach ihn ein Junge nach der Vorstellung an. Aber noch war es nicht so weit. Erst mussten sieben Griesinger Musiker den mit westlicher Bischofsmütze behüteten Kollegen aus dem Orient herbeilocken. „Da sind ja mehr Kinder als voriges Jahr“, stellte dieser erstaunt fest und verteilte die Geschenke. Den Kopf schüttelte ein Bub auf die Frage, ob er gut in der Schule sei. „Nikolaus, meine Schwester ist sechs und lutscht noch am Daumen“, verriet ein anderer.