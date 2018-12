Nikolaus besucht die SG Dettingen

Auch in diesem Jahr haben sich die Mitglieder der SG Dettingen im Adlersaal in Ehingen zur alljährlichen Weihnachtsfeier getroffen. Eingeladen waren nicht nur die Mitglieder des Vereins, sondern auch alle Gönner und Freunde des Sportvereins.

Um 14 Uhr begann für die Jüngsten des Vereins die Weihnachtsfeier. Die Kinderturner, Leichtathleten, Bambini, F-, E- und D-Jugendspieler feierten gemeinsam. Nach der Begrüßung des Jugendleiters Rainer Walter gab es für alle eine Tasse heißen Punsch oder Kaffee und ein Stück selbstgemachten Kuchens und dann begann auch schon das vielfältige Programm.

Neben stimmungsvollen Musikeinlagen wie „Festliche Gitarre“, „Weihnachtliche Flöten“ und verschiedenen gemeinsamen Liedern gab es auch Turn-, Tanz- und Unterhaltungsvorführungen von der F-, E- und D-Jugend. Besonders gespannt waren die Jüngsten aber auf einen ganz anderen Programmpunkt. Voller Hoffnung warteten die Vereinsmitglieder den ganzen Mittag auf den Besuch vom Nikolaus. Und der ließ es sich natürlich auch in diesem Jahr nicht nehmen, der SG Dettingen und seine Mitglieder zu besuchen und die Kinder zu beschenken. Am Abend ab 20 Uhr feierten dann die Erwachsenen und die A-, B- und C-Jugend. Nach eifrigen Vorbereitungen in den vergangenen Wochen boten verschiedene Teams viele tolle Programmpunkte und bescherten damit ihren Gästen eine unvergessliche Weihnachtsfeier.

Gegen später nahm sich der Nikolaus auch hier die Zeit, um die guten und auch etwas weniger ruhmvollen Ereignisse dieses Jahres aus jeder einzelnen Abteilung kundzutun. Gemeinsam verbrachten die Mitglieder und Freunde des SG Dettingen eine Weihnachtsfeier mit ausgelassener Stimmung und einer entspannten Atmosphäre.