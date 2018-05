Niederlagen für SV Granheim und SG Öpfingen

Die Verbandsliga-Fußballerinnen des SV Granheim haben sich in der Nachholbegegnung gegen den Tabellenführer aus Stuttgart-Ost geschlagen geben müssen. In der Bezirksliga ließ die SG Öpfingen in ihrem Spiel zu viele Chancen liegen und verlor gegen den SV Bingen/Hitzkofen.

Verbandsliga: SV Granheim – Spvgg Stuttgart-Ost 0:2 (0:1). - Tore: 0:1 Chatharina Schwägler (36.), 0:2 Sophie Schwägler (72.). - In der ersten Halbzeit war die Partie zwischen dem Abstiegskandidaten aus Granheim und dem Tabellenführer aus Stuttgart-Ost laut SVG-Trainer Steffen Kemedinger ausgeglichen. Beide Teams waren vor allem bis zum Gegentreffer in der 36. Minute spielerisch gleichauf. Nach der Halbzeitpause nahm die Spvgg Stuttgart-Ost das Spiel in die Hand und war der Elf des Gastgebers nach Worten Kemedingers in „allen Belangen“ überlegen. Vor allem mit den schnellen Außenbahnspielerinnen aus Stuttgart tat sich die Granheimer Hintermannschaft nicht immer leicht. Aus Sicht von Granheims Trainer Steffen Kemedinger war die Niederlage seiner Mannschaft auch in dieser Höhe verdient.

Bezirksliga: SG Öpfingen – SV Bingen/Hitzkofen 1:3 (0:1). - Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Vanessa Ott (33., 63., 90.), 1:3 Rebecca Kneißle (91.). - In einem guten Spiel von beiden Mannschaften war das Team von SGÖ-Trainer Hasan Dönmez spielerisch besser. Trotz zahlreicher Chancen scheiterte Öpfingen jedoch meist vor dem gegnerischen Tor. Eine wesentlich bessere Chancenauswertung stellten die Gäste aus Bingen/Hitzkofen unter Beweis. „Wir haben Vanessa Ott nicht in den Griff bekommen“, sagt Dönmez. Aus drei Chancen machte die Spielmacherin der Gäste drei Treffer. Im Großen und Ganzen ging für Dönmez die Niederlage in Ordnung, da sein Team zu viele Chancen vergeben habe.