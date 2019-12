Niederlagen für Ehinger Teams

Die beiden Basketball-Bezirksligisten aus Ehingen haben am Wochenende eine Niederlage hinnehmen müssen. Der KSC verlor zu Hause gegen die BG Bodensee 71:76, die TSG Ehingen unterlag bei der ersten Mannschaft des TSB Ravensburg I 76:100.

Der KSC Ehingen führte gegen die BG Bodenee I nach dem ersten Viertel noch 22:17, im zweiten Abschnitt machten die Gäste den Rückstand wett zum 39:39-Gleichstand zur Pause. Auch das dritte Viertel entschied das Team vom Bodensee für sich und lag vor dem Schlussabschnitt 57:54 vorn. Der KSC, der die beiden Top-Werfer der Gäste (31 und 29 Punkte) nicht in den Griff bekamm, hielt das Spiel im letzten Viertel offen, doch am Ende hatte die BG Bodensee mit 76:71 die Nase vorn. Beim KSC Ehingen trugen sich alle aufgebotenen zehn Spieler in die Punkteliste ein, erfolgreichster Werfer war Gregor Grolik (15).

Wie der KSC kassierte auch die TSG Ehingen I in ihrer letzten Begegnung vor der Weihnachtspause eine Niederlage. Beim TSB Ravensburg I lag die TSG nach dem ersten Viertel mit 13:24 in Rückstand, kämpfte sich aber im zweiten Viertel wieder etwas näher heran (38:44). In der zweiten Halbzeit hielten die Ehinger zunächst noch mit, ehe sich die Ravensburger letztlich deutlich durchsetzten. Beste Werfer der TSG waren David Rybinski (19 Punkte), Merlin Opitz (12), Luis Kleiner (10) und Patrick Wirth (10).