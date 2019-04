Niederlage mit rein statistischem Wert

Die Handballerinnen der TSG Ehingen haben ihr letztes Punktspiel in der Bezirksklasse beim TV Kressbronn 17:22 (8:8) verloren. Beendet ist die Saison für die TSG damit aber nicht, in zwei Spielen gegen die HSG Friedrichshafen-Fischbach geht es in den kommenden Wochen um einen Platz in der Bezirksklasse.

Mit nur neun Spielerinnen trat die TSG Ehingen in Kressbronn an – für den Tabellenzweiten war die Partie bedeutungslos und mit Blick auf die anstehende Relegation wurden angeschlagene Spielerinnen geschont. Das Team des Trainerduos Heinz Binnig/Jürgen Prang hielt dennoch lang mit. Hannah Prang erzielte den ersten Treffer der Partie; nachdem Kressbronn kurzzeitig geführt hatte (2:1), legten die Gäste aus Ehingen immer vor und hatten beim 5:3 erstmals einen Zwei-Tore-Vorsprung. Eine höhere Führung verpasste die TSG durch ihre Chancenverwertung, auch wurden in der ersten Halbzeit drei Siebenmeter vergeben. So glich Kressbronn immer wieder aus und auch zur Halbzeit herrschte Gleichstand (8:8).

Dreimal ging die TSG nach der Pause in Führung, ehe das Spiel kippte. Beim 13:12 lag erstmals seit der Anfangsphase wieder der TVK vorn, der sich nach dem 13:13 mit vier Treffern in Folge auf 17:13 absetzte (49.). Ehingen kam noch einmal bis auf zwei Tore heran (18:16), doch mehr war nicht drin. In den letzten Minuten baute der Tabellenfünfte Kressbronn seinen Vorsprung aus und gewann mit 22:17.

Besser besetzt als im letzten Punktspiel wird die TSG Ehingen dann wieder in der Relegation sein. Gegner ist nicht wie im Vorfeld vermutet die TG Biberach II oder die TSF Ludwigsfeld, sondern die HSG Friedrichshafen-Fischbach, die am letzten Spieltag der Bezirksliga noch auf den achten Platz zurückfiel. Ehingen und Friedrichshafen-Fischbach kämpfen nun in Hin- und Rückspiel um einen Platz in der Bezirksliga, die genauen Termine für diese beiden Partien stehen noch nicht fest.