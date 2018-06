Niederlage für TSG II im Kellerduell

Die zweite Handball-Männermannschaft der TSG Ehingen hat das Kellerduell der Bezirksklasse gegen den TSV Lindau mit 23:25 verloren. Die TSG lief von Beginn an einem Rückstand hinterher. Bis zum 4:4 zogen die mit Spielern der am Wochenende spielfreien „Ersten“ verstärkten Ehinger gleich, dann setzte sich Lindau auf 7:4 ab. Ehingen kam wieder heran (6:7), ehe die Gäste auf 12:6 davonzogen. Zur Halbzeit führte Lindau 15:9. Die TSG blieb zunächst auf Distanz. Erst in der Schlussphase kam Ehingen näher heran (19:22 und 20:23), doch mit dem Treffer zum 25:21 knapp zweieinhalb Minuten vor dem Ende war die Entscheidung gefallen. Alexander Schermann und Tim Biberacher brachten ihr Team zum 23:25 80 Sekunden vor Abpfiff weiter heran, doch weitere Treffer fielen nicht und die Ehinger standen am Ende mit leeren Händen da. Erfolgreichste Werfer für die TSG, die dadurch mit Lindau den Platz tauschte und nun auf dem vorletzten Rang der Tabelle ist, waren Tim Biberacher (8/5), Alexander Schermann (5/1) und Adnan Bulat (3).