Niederlage binnen fünf Minuten

In der Fußball-Verbandsliga kommt der SSV Ehingen-Süd nicht aus der Abstiegszone heraus. Am Samstag verloren die Pfarreifußballer mit 0:3 bei der TSG Tübingen. Eine Niederlage, die laut Trainer Michael Bochtler vermeidbar gewesen wäre.

Der TSG Tübingen reichten eigentlich knappe fünf Minuten, um die Verbandsliga-Partie für sich zu entscheiden. Anders gesagt: Innerhalb dieser fünf Minuten passierten exakt zwei Dinge, die Süd das Genick gebrochen haben. Zum einen fiel das 1:0 für die Gastgeber nach 63. Minuten, ein Tor, das laut Bochtler so hätte nicht zählen dürfen. „Denn der Passgeber zum Tor stand bei seiner Ballannahme im Abseits“, ärgerte sich Bochtler. Die Tübinger gingen also in Führung, in einem Spiel, das bis dato mehr als ausgeglichen gestaltet wurde. Beide Mannschaften leisteten sich vor allem in der ersten Hälfte viele leichte Ballverluste, ein Spielfluss kam selten auf. Chancen hatten sowohl die Tübinger, als auch die Kirchbierlinger – so wirklich zwingend wurde keine Mannschaft – bis eben zum Tor. Und nur wenige Minuten nach dem Führungstreffer für Tübingen musste Süds Innenverteidiger Jonas Guggemoser mit Gelb-Rot wegen wiederholtem Foulspiel vom Platz. „Erst das Tor, dann der Platzverweis. Das hat uns geschockt. Das war sicherlich der Knackpunkt für uns“, sagte Bochtler, der dann von einem 5:4:1 auf 4:4:1 umstellte, um trotz des Platzverweises eine gewisse Gefährlichkeit nach vorne gewährleisten zu können.

„Wir hatten nach dem Platzverweis dennoch unsere Chancen, Hannes Pöschls Schuss aus 18 Metern verfehlte das Tor ebenso knapp, wie wenige Minuten später der Schuss von Timo Barwan, der nur einen halben Meter am Tor vorbeisegelte“, so Bochtler. Unterm Strich, so Bochtler, sei Tübingen aber die klügere und offensiv einen Tick bessere Mannschaft gewesen. „Wir haben seit zwei Spiele kein Tor geschossen. Daran müssen wir nun arbeiten, offensiv muss einfach mehr kommen“, betonte Bochtler.