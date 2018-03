Nico Offenwanger gewinnt sein erstes DSV-Schülerpunkterennen

Die Saison der Rennläufer der Skizunft Ehingen ist bis jetzt sehr positiv verlaufen. Nun sorgten die Ehinger Skifahrer für weitere Erfolge. So gewann Nico Offenwanger sein erstes DSV-Schülerpunkterennen.

Bereits im Saison-Eröffnungsrennen des Schwäbischen Skiverbandes hatte Nico Offenwanger im Riesenslalom den sechsten Platz belegt. Einen Tag später folgte auf den guten Einstand der erste Podestplatz im Slalom. Mit Platz zwei und geringem Rückstand auf den Tagesschnellsten machte Offenwanger einen großen Schritt in der deutschen Schülerrangliste nach vorne und platzierte sich unter den Top 50 des Jahrgangs 2005.

Der Lohn der guten Leistungen war die Nominierung der Skiverbände Baden-Württemberg für den deutschen Schülercup, der auf der FIS-Strecke am Oberjoch ausgetragen wurde. Im Starterfeld der 75 besten Schüler der Klasse U14 (Jahrgänge 2004/05) platzierte sich Offenwanger mit den Plätzen 36 und 41 zweimal im Mittelfeld und war damit der viertbester Rennläufer aus Baden-Württemberg.

Zusammen mit seiner Teamkollegin Sophia Lamparter reiste Nico Offenwanger dann voller Selbstvertrauen zum DSV-Schülerpunkterennen nach Riefensberg. Hier stand ein Parallelslalom, der von der TSG Reutlingen ausgerichtet wurde, auf dem Programm. In den vorgelagerten Qualifikationsläufen sicherter er sich mit Platz drei locker die Teilnahme an der Finalrunde. Auch Sophia Lamparter erreichte mit Platz 13 das Finale der besten 16. Mit Platz neun erzielte sie ein Ergebnis, mit dem sie sehr zufrieden sein konnte. Mehr als zufrieden war am Ende Nico Offenwanger: Nach deutlichen Siegen in der ersten und zweiten Finalrunde wartete mit Luis Jaax von der SLZ Leutkirch ein starker Gegner im Halbfinale. Mit sechs Zehntelsekunden Vorsprung setzte er sich am Ende klar durch. Im anschließenden Finale zeigte er einmal mehr sein Können und krönte seine Leistung mit dem ersten Sieg bei einem DSV-Schülerpunkterennen.