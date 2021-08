472 Lehrstellen sind im Alb-Donau-Kreis noch unbesetzt

Die Berufsberater sind unter anderem über die Beratungshotline unter der Nummer 0731/160 777 erreichbar. Zudem gibt es monatliche Schwerpunktthemen, die online stattfinden, wie beispielsweise am 18. August mit dem Thema „Schulabschluss in Sicht – was kommt danach?“ oder am 15. Dezember „Wo studieren? Unterschiede Uni/FH/Duale Hochschule.