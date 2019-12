„Nicht von Einzelfällen aufs Ganze schließen“

Seit 2003 leitet Markus Schmidt Fußballspiele der Bundesliga, davor war er fünf Jahre Schiedsrichter in der Zweiten Liga. Seine Anfänge als junger Unparteiischer bei Jugendspielen und in der Kreisliga hat der 46-Jährige aus der Schiedsrichtergruppe Stuttgart aber nicht vergessen. Im Gespräch mit SZ-Redakteur Andreas Wagner spricht Schmidt über Negativerlebnisse als Jungschiedsrichter, Grenzen der Toleranz und strengere Regeln.

SZ: Sie sind Bundesliga-Schiedsrichter, fingen aber wie üblich mit Jugendspielen und in den unteren Ligen der Aktiven an. Hatten Sie damals auch schlechte Erfahrungen gemacht?

Schmidt: Auch ich wurde als ganz junger Schiedsrichter mehrfach bedroht und habe einen Tritt eingesteckt. Ich erinnere mich daran, dass ich mal ein Jugend-Spiel abgebrochen habe, weil ich bedroht worden war.

Das war für Sie offenbar kein Grund, um aufzuhören.

Es gab Erlebnisse, die unschön waren, trotzdem habe ich weitergemacht. Man liebt sein Hobby und eines ist auch klar: Es ist nur eine Minderheit, die Probleme bereitet. Mehrheitlich hat man positive Fälle.

Wo wäre für Sie eine Grenze überschritten?

Die körperliche Unversehrtheit steht über allem, da ist jeder Vorfall einer zu viel. Ich will nicht mit einem blauen Auge nach Hause kommen.

Von Zuschauern müssen sich Schiedsrichter manchmal auch einiges anhören. Können Sie über Beleidigungen von außen einfach weghören?

Man blendet schon vieles aus. Was die Fans angeht, gibt es einen Unterschied: wenn wie in der Bundesliga aus einer Masse anonym geschrien wird oder auf einem Sportplatz eine persönliche Beleidigung von Auge zu Auge erfolgt, wenn einen ein Familienvater beschimpft, der ein Vorbild sein sollte.

In Diskussionen heißt es gelegentlich, der Fußball sollte sich bei der Disziplinierung der Spieler an anderen Sportarten ein Beispiel nehmen – etwa am Handball, denn da wird Fehlverhalten schneller sanktioniert und Spieler vom Platz geschickt. Würden Sie mehr Strenge und weniger Toleranz im Fußball begrüßen?

Man kann so was machen, aber dann müssten alle an einem Strang ziehen, einschließlich der Vereine und der Medien. Aber das ist bei uns vielleicht nicht so gewollt. Es herrscht eine andere Kultur. Und am Ende ist eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Respektlosigkeiten eine Frage der Kultur.

Als Mitglied der Schiedsrichtergruppe Stuttgart werden Sie von Kollegen, die in unteren Klassen pfeifen, sicher auch um Rat gefragt. Was sagen Sie einem Amateurschiedsrichter nach Gewaltvorfällen?

Ich versuche ihnen Mut und Zuversicht zu vermitteln. Sie sollen nicht vom Einzelfall aufs Ganze schließen. Und Gewalt auf dem Fußballplatz sind Einzelfälle.

Und wenn jemand doch aufhören will?

Wenn man aufgibt, haben die anderen gewonnen. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden.

Oft beginnen Schiedsrichter in sehr jungen Jahren. Haben Sie keine Bedenken, dass Jugendliche oder junge Erwachsene den Anforderungen womöglich nicht gewachsen und sie verunsichert sind?

Nein. Ich spüre bei den Jungen keine Verunsicherung, im Gegenteil: Jugendliche heute sind oft viel selbstbewusster als früher.

Dennoch herrscht in vielen Schiedsrichtergruppen Nachwuchsmangel. Wie erklären Sie sich das?

Das Angebot für junge Leute ist zu vielfältig. Schiedsrichter zu sein ist nur ein Hobby von vielen.

Keine Sorge, dass es irgendwann mal keine Unparteiischen mehr gibt?

Solange es Fußball gibt, wird es auch Schiedsrichter geben.