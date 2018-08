Der SSV Ehingen-Süd ist aus dem Verbandspokalwettbewerb ausgeschieden. Der Fußball-Verbandsligist aus Kirchbierlingen verlor das Drittrundenduell gegen den Ligakonkurrenten FC 07 Albstadt mit 1:3. Schmerzhafter als das Pokal-Aus waren für den SSV allerdings der Platzverweis für Stefan Hess und die Verletzungen von Philipp Schleker und Daniel Haas.

„Es war kein Spiel, das wir hätten verlieren müssen“, sagte Süds Co-Trainer Michael Turkalj. „Wir haben es vergeigt.“ Dabei war es zunächst nach Plan verlaufen. Die Kirchbierlinger, die auf einigen Positionen gewechselt hatten, übernahmen von Beginn an die Initiative und bemühten sich um die Führung, tappten aber mehrmals bei aussichtsreichen Aktionen ins Abseits. Albstadt dagegen trat offensiv lange nicht in Erscheinung, nach zwei Niederlagen in der Liga und aufgrund des Fehlens wichtiger Spieler waren die Gäste zunächst ganz auf die Torsicherung bedacht – so wollte es Trainer Alexander Eberhart. „Wir wussten, was den Gegner ausmacht, dass er gut kontert, aber wir wollten keine Räume geben und sind tief gestanden.“

Fast eine halbe Stunde ging Albstadts Taktik auf, dann unterlief den Gästen ein folgenschwerer Ballverlust im Mittelfeld: Aaron Akhabue passte zu Semir Telalovic, der einen Verteidiger umkurvte und aus 16 Metern zur Führung für Süd traf. Vier Minuten später wäre fast das 2:0 gefallen, ein Freistoß von Timo Barwan aus 25 Metern prallte an die Latte.

Die Heimelf hatte den Gegner im Griff, wenig deutete auf eine Wende hin. Doch innerhalb von einer Minute riss der SSV ein, was er sich bis dahin aufgebaut hatte. Nach einer Freistoßflanke verlor Süd im Strafraum zwei Kopfballduelle, ehe Armin Hotz freistehend das 1:1 erzielte (42.). Keine 60 Sekunden drückte Marco Sumser die Hereingabe eines Mitspielers zum 1:2 über die Linie. „Die Treffer waren für uns Gold wert“, freute sich Eberhart, während Turkalj seinen Augen kaum traute. „Wir waren bis dahin gut dabei, haben uns aber durch eigene Fehler zwei Tore eingeschenkt“, sagte Süds Co-Trainer. „Wir waren mit dem Kopf nicht bei der Sache.“

Damit hatte sich der Gastgeber das Leben unnötig schwer gemacht. Albstadt zog sich nach der Pause zurück und ließ den Gegner spielen, aber selten in den Strafraum. Die Gäste lauerten auf Fehler des Gegners und auf Konter. Die erste dicke Chance der zweiten Halbzeit hatte aber Süd: Nach feinem Pass von Filip Sapina kam Georgios Sarigiannidis im Strafraum frei zum Schuss, verfehlte aber das Tor (68.). Eine weitere große Gelegenheit vereitelte der Linienrichter, als er in der 72. Minute eine Abseitsstellung erkannte und die Fahne hob – eine fragwürdige Entscheidung.

Eine Minute später fiel das 1:3: Nicolas Gil Rodríguez setzte sich am Flügel durch, seine scharfe Hereingabe parierte Keeper Benjamin Gralla, doch der Ball fiel dem Torschützen Marcello Anicito vor die Füße (73.). Der SSV bemühte sich vergeblich um den Anschlusstreffer. „Chancen hatten wir nicht mehr“, so Turkalj. Anders der FC Albstadt, der bei Kontern durch Pietro Fiorenza (84.) und Marcello Anicito (90.) das 4:1 auf dem Fuß hatte.

In der Schlussphase in Unterzahl

In den letzten Minuten hatte der SSV nur noch acht Feldspieler auf dem Platz. Daniel Haas, nach einer Stunde eingewechselt, schied in der Schlussphase wegen muskulärer Probleme aus und durfte nicht mehr ersetzt werden, weil das Wechselkontingent erschöpft war. Zudem hatte Stefan Hess in der 86. Minute nach einem Foul die Gelb-Rote Karte gesehen.

Hess ist im Liga-Spiel am Samstag gegen Essingen gesperrt, der Einsatz von Haas ist ebenso fraglich wie der von Philipp Schleker, der nach knapp 20 Minuten einen Schlag aufs Knie bekommen hatte und raus musste. Nicht nur das Pokal-Aus schmerzte am Mittwochabend beim SSV Ehingen-Süd.