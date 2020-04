Nicht alle Teams sind glücklich

Besondere Ereignisse führen zu besonderen Entscheidungen. Wie bereits berichtet, wird die Saison 2019/20 im Tischtennis-Bezirk Ulm vorzeitig abgebrochen. Dadurch ist der derzeitige Tabellenstand auch der Endstand. Diese Entscheidung ist bestimmt nicht für alle Mannschaften positiv.

Die zum Zeitpunkt der jeweiligen Aussetzung belegten Tabellenplätze gelten in den speziellen Fällen also auch für Aufstieg und Abstieg. Vier Mannschaften aus der Region belegen die ersten Plätze und sind dadurch Meister. Die Damen I des SC Berg in der Verbandsklasse, die Herren des TSV Schelklingen in der Kreisklasse 2, die Jungen 18 des TTC Ehingen in der Kreisliga A und die Mädchen 12 des TSV Rißtissen in der Bezirksliga. Eine Entscheidung über die Mannschaften, welche auf den Relegationsplätzen stehen, steht noch aus.

Herren Landesklasse 7. Die Herren I des TSV Erbach sind das Aushängeschild. Mit 14 ausgetragenen Spielen liegen sie nur um drei Punkte schlechter als Tabellenführer SC Staig III. Das ist ihre bisher beste Platzierung seit dem Aufstieg.

Tabelle: 1. SC Staig III 30:0 Punkte, 2. Erbach 25:3, 3. TV Unterkochen 24.6, 4. TSV Blaustein 21:9, 5. TSV Holzheim 19:11, 6. SSV Ulm 46 II 13:21, 7. TSV Weißenhorn 11:19, 8. TSG Hofherrnweiler 9:23, 9. DJK Wasseralfingen 7:23, 10. TV Unterkochen II 5:25, 11. TTC Witzighausen 4:28 Punkte

Herren Bezirksliga. Die SG Öpfingen ist Tabellenfünfter.

Tabelle: 1. TSV Langenau 27:3 Punkte, 2. SC Lehr 21:7, 3. SC Staig IV 19:7, 4. TSV Neu-Ulm 16:14, 5. SG Öpfingen 15:15, 6. TSV Obenhausen 12:16, 7. TSF Ludwigsfeld 10:16, 8. TSV Herrlingen II 10:18, 9. SSG Ulm 1999 9:19, 10. SG Nellingen 3:25 Punkte.

Herren Bezirksklasse 2. Der VfL Munderkingen muss absteigen. Der SC Heroldstatt hat zurückgezogen.

Tabelle: 1. TSV Blaubeuren 19:5 Punkte, 2. TSV Seißen 18:2, 3. SV Lonsee 17:9, 4. TTC Ehingen 13:9, 5. SC Lehr II 12:12, 6. SC Bach 10:14, 7. RSV Ermingen 8:14, 8. SC Berg 6:18, 9. VfL Munderkingen 3:23. 10 SC Heroldstatt (Rückzug).

Herren Kreisliga A 2. SG Öpfingen II ist Tabellenzweiter. TSV Rißtissen und Unterstadion stehen auf den Abstiegsplätzen.

Tabelle: 1. TSV Herrlingen IV 23:5 Punkte, 2. SG Öpfingen II 20:8, 3. SG Griesingen 20:12, 4. SC Berg II 18:10, 5. SSV Ulm 46 III 12:14, 6. TSV Erbach II 11:17, 7. TSG Rottenacker 11:17, 8. VfB Ulm 10:18, 9. TSV Rißtissen 10.20, 10. SV Unterstadion 7:21 Punkte.

Herren Kreisliga B 2. Der SC Bach II ist Tabellenzweiter. TSG Rottenacker II muss absteigen.

Tabelle: 1. SC Staig VI 22:0 Punkte, 2. SC Bach II 16.6, 3. TTC Ehingen II 14:8, 4. SG Öpfingen III 14:8, 5. SpVgg Obermarchtal 12:8, 6. SC Berg III 5:17, 7. TV Wiblingen 4:18, 8. TSG Rottenacker II 1:23 Punkte.

Herren Kreisliga C 2. Tabelle: 1. TSV Herrlingen VI 15:3 Punkte, 2. TSV Langenau III 14:4, 3. SC Lehr IV 13:5, 4. TV Merklingen III 7:9, 5. SV Göttingen II 7:11, 8. TSV Rißtissen II 2:14, 7. SV Unterstadion 2:14 Punkte.

Herren Kreisklasse 2. Der TSV Schelklingen ist Meister. Hier spielen Vierer-Mannschaften und es gibt weder Aufstieg noch Abstieg.

Tabelle: 1. TSV Schelklingen 18:4 Punkte, 2. TSV Beimerstetten III 17:7, 3. SF Dornstadt III 13:9, 4. TSV Laichingen IV 13:11, 5. VfL Munderkingen II 12:8, 6. TTC Ehingen III 8:12, 7. TSV Blaubeuren III 7:15, 8. TSV Erbach III 0:22 Punkte.

Damen Verbandsklasse Süd. Die Damen I des SC Berg sind Meister.

Tabelle: 1. SC Berg 23:1 Punkte, 2. TTF Kißlegg 17:5, 3. TSV Untergröningen II 12:10, 4. SV Deuchelried 11:15, 5. VfL Sindelfingen III 10:14, 6. SV Böblingen II 9:15, 7. TG Schwenningen 8:14, 8. VfL Dettenhausen 4:20 Punkte.

Damen Landesklasse 7. Die Damen II des SC Berg sind Sechste.

Tabelle: 1. TSV Langenau 15:3 Punkte, 2. SV Pfahlheim 13:5, 3. SC Unterschneidheim 12:4, 4. TSV Untergröningen III 10:8, 5. SSV Ulm 46 7:11, 6. SC Berg II 3:15, 7. TTC Neunstadt. SV Lonsee hat zurückgezogen.

Damen Bezirksklasse. Der TSV Schelklingen hat erst ein Spiel ausgetragen.

Tabelle: 1. TSV Illertissen 2:0 Punkte (8:0). 2. TSV Schelklingen 2:0 (8:6), 3. TV Merklingen 2:2, 4. TSV Seißen 0:4 Punkte. SSV Ulm 46 III hat zurückgezogen.

Jungen 18 Landesklasse. Der SC Berg hat zurückgezogen. Der SC Vöhringen ist Meister.

Jungen 18 Bezirksliga. Die Jungen der TSG Rottenacker sind Fünfter.

Tabelle: 1. SV Aufheim 6:2 Punkte, 2. SC Vöhringen II 6:2, 3. SSV Ulm 46 II 5:1, 4. SC Staig III 4:2, 5. TSG Rotten-acker 4:4, 6. SV Westerheim 1:7, 7. TTC Witzighausen 0:4, 8. TSV Blaubeuren 0:4 Punkte.

Jungen 18 Bezirksklasse. SC Berg II ist Tabellenzweiter.

Tabelle: 1. TTC Setzingen 8:0 Punkte, 2. SC Berg II 8:2, 3. SG Nellingen 4:4, 4. TSV Illertissen 4:6, 6. TTC Senden-Höll 3:5, 6. TSV Herrlingen II 3:5, 7. SSV Ulm 46 III 3:5, 8. TSV Neu-Ulm 1:7 Punkte.

Jungen 18 Kreisliga A 2. Die Jungen des TTC Ehingen sind Meister.

Tabelle. 1. TTC Ehingen 6.2 Punkte, 2. TSV Herrlingen III 6.2, 3. TSV Seißen 6:4, 4. TV Merklingen 5:3, 5. TSV Berghülen 5:5, 6. SC Berg III 4:4, 7. SG Griesingen 1:7, 8. TSV Erbach II 1:7, 9. SG Nellingen II hat zurückgezogen.

Jungen 18 Kreisliga B 2. SG Öpfingen I ist Zweiter.

Tabelle: 1. TV Wiblingen 8:0 Punkte, 2. SG Öpfingen I 6:2, 3. RSV Ermingen 6:4, 4. SC Bach 4:4, 5. TSV Rißtissen 2:2, 6. SV Unterstadion 2:4, 7. VfL Munderkingen 2:6, 8. SG Öpfingen II 0:8 Punkte.

Jungen 12 Bezirksliga 2. SC Berg III ist Dritter.

Tabelle: 1. SSV Ulm 46 6:0 Punkte, 2. TSV Herrlingen 6:2, 3. SC Berg III 4:6, 4. TSV Laichingen 3:3, 5. VfB Ulm II 2:2, 6. TV Wiblingen 1:3, 7. SC Heroldstatt 0:6 Punkte.

Mädchen 18 Landesliga 4. SC Berg ist Vierter.

Tabelle: 1. TSG Abtsgmünd 19:1 Punkte, 2. TSG Leutkirch 8:8, 3. VfB Ulm 7:9, 4. SC Berg 6:8, 5. VfB Ellenberg 5:11, 6. TG Biberach 5:13 Punkte.

Mädchen 18 Bezirkslliga. SC Berg II sind Dritte.

Tabelle: 1. TSV Beimerstetten 5:1 Punkte, 2. TSG Oberkirchberg 5:1, 3. SC Berg II 4:4, 4. TSV Laichingen 2:2, 5. TSV Herrlingen 2:4, 6. VfB Ulm II 2:4, 7. TV Merklingen 2:8 Punkte. Der SSV Ulm 46 hat sein Team zurückgezogen.

Mädchen 12 Bezirksliga. Die Mädchen des TSV Rißtissen sind Meister.

Tabelle. 1. TSV Rißtissen 10:0 Punkte, 2. TSV Herrlingen 8:0, 3. SC Berg 6:2, 4. TTC Setzingen 4:4, 5. VfB Ulm 2:4, 6. SG Nellingen 2:4, 77. VfB Ulm II 0:8, 8. VfL Munderkingen 0:10 Punkte.