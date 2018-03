Neustart des Obst- und Gartenbauvereins glückt

Zur Hauptversammlung des Obst- und Gartenbauvereins Nasgenstadt hat der Vorsitzende Thomas Wöckel die Mitglieder und den Gastredner, Karl-Heinz Glöggler vom Kreisverband der Obst- und Gartenbauvereine des Alb-Donau-Kreises und der Stadt Ulm, in der alten Schule begrüßt. Nach der Bekanntgabe der Tagesordnung, einem kurzen Bericht zu den Vereinsaktivitäten im vergangenen Jahr und eines stillen Moments des Gedenkens der verstorbenen Mitglieder, lud der Vorstand die Mitglieder zu einem kleinen Vesper ein.

Von dem sehr erfolgreichen Neustart des Vereinslebens – der Verein hat sich nach einer Ruhephase in 2017 neu aufgestellt – sprach die Schriftführerin Hildegard Ströbele in ihrem Rechenschaftsbericht. In Vertretung des Kassierers Peter Bausenhart erläuterte Thomas Wöckel die finanzielle Situation des Vereins, indem er Ausgaben und Einnahmen gegenüberstellte.

Die Kassenprüfer Brigitte Patzke und Monika Siegler bescheinigten Kassierer Peter Bausenhart eine einwandfreie und gewissenhafte Kassenführung. Zu bemerken ist die solide Vereinsbasis, die den OGV sehr positiv in die Zukunft blicken lässt. Anschließend wurden Vorstand und Verwaltung einstimmig entlastet.

Der zentrale Tagesordnungspunkt war in diesem Jahr die Ehrung langjähriger Mitglieder. So wurden Eugen Ströbele und Alois Wörz für 50 Jahre, Luigi Angrisani, Rolf Herter, Konrad Kloker sowie Anton und Josef Zimmermann für jeweils 40 Jahre, Maria Pflug und Helga Traub für 25 Jahre wie auch Michael Ehrensperger, Anton Kästle, Manfred und Heidemarie Kistler, Nicole Meier, Gabriele Mayer, Julia Wörz, Sabine Traub und Markus Wörz für jeweils zehn Jahre Mitgliedschaft im OGV geehrt. Mitglieder, die nicht an der Versammlung teilnehmen konnten, werden in den nächsten Wochen von Wöckel besucht und bekommen so ihre Urkunde und Ehrennadeln.

Auch wurden ehrenamtliche Tätigkeiten von Mitgliedern gewürdigt. So bekamen Hilde Ströbele für zehn Jahre als Schriftführerin sowie Magdalena Bausenhart für fünf Jahre als Kassiererin, Horst Kräutle für fünf Jahre als Beisitzer und stellvertretender Vorsitzender seit 2017 und Michael Wörz, Beisitzer, eine Ehrennadel und eine Urkunde überreicht.

Der Kreisverbands-Geschäftsführer Karl-Heinz Glöggler gab in einem kurzweiligen und interessanten Vortrag Einblick in die richtige Pflege der Jung- und Altbäume. Im Anschluss an die lehrreichen Ausführungen ließ Thomas Wöckel nochmal das Obst- und Gartenbaujahr 2017 Revue passieren und ging auf die nächsten Aktivitäten des Vereins ein.