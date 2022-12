Neujahrskonzert mit Trompete und Orgel in St. Michael

Der Trompetenvirtuose Michael Bischof aus Illertissen und Wolfgang Gentner an der Orgel stimmen am Dienstag, 3. Januar, 19 Uhr, in St. Michael in Ehingen mit festlichen Stücken auf das neue Jahr ein. Gemeinsam spielen sie barocke Trompetenkonzerte von John Humphries und Tomaso Albinoni sowie ein poppiges „For You“ von Enrico Pasini. Gentner spielt solistisch auf der Orgel aus der 1. Orgelsonate von Felix Mendelssohn sowie „Les Patineurs“ von Emil Waldteufel. Und als besondere Überraschung begleiten sie den Tenor Jürgen Joos bei zwei Liedern. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.