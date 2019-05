Neuformierte Damen II verlieren

Zum Saisonstart haben die neuformierte Damen II der Tennisgemeinschaft 83 Ehingen eine knappe 2:4-Niederlage hinnehmen müssen. Zu Gast in Ehingen war die SPG Donaustetten/SSG Ulm. Hart umkämpft war das Einzel an Position drei. Simone Weiss musste sich knapp mit 4:6, 5:7 geschlagen geben. Im dritten Satz, dem Matchtiebreak, sicherte sich die an Position vier spielende Sandra Fundel den Sieg mit 6:4, 4:6 und 10:8. Im Doppel holte sich die TG 83 ihren zweiten Punkt, ebenfalls durch Sandra Fundel mit Simone Weiss. An Position eins spielte Tanja Belthle, an Position zwei Nicole Lindinger. Ebenfalls mit einer 2:4-Niederlage starteten die Herren II in die Verbandsrunde. Im Auswärtsspiel beim TSV Erbach gewann Mario Beschorner sein Einzel, den zweiten Punkt erspielte ebenfalls Beschorner mit Marco Waschkowitz in der Doppelbegegnung. Weiter spielten für die TG 83 Ehingen Tim Dittrich und Felix Mussotter.