Neues VHS-Programm erscheint

Das neue Programm der Volkshochschule Ehingen für Frühjahr und Sommer erscheint am Mittwoch, 25. Januar. Das Heft liegt dem Südfinder in der Kernstadt und in den Teilorten Ehingens bei. Es liegt ebenfalls in vielen öffentlichen Institutionen und zahlreichen Geschäften aus.

Die Kurse sind jederzeit ab dem 25. Januar über die Internetseite www.vhs-ehingen.de zu finden und zu buchen. Anmelden erfolgen ab dem 25. Januar telefonisch, persönlich im Franziskanerkloster und online über die Seite der Volkshochschule.