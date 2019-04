Neues Sudhaus eröffnet: So will die Berg Brauerei gegen die „Fernsehbiere“ bestehen

Die Berg Brauerei, allen voran Firmenchef Uli Zimmermann, hat am Montagabend zusammen mit 550 geladenen Gästen die Einweihung des neuen Sudhauses mit den offenen Gär-Bottichen gefeiert. Gekommen waren Gäste aus der Politik wie Ehingens Oberbürgermeister Alexander Baumann, aber auch viele Geschäftspartner, Landwirte, Vereinsvorsitzende und Vertreter des öffentlichen Lebens.

Es ist das schlichte Wort „Tradition“, das bei der Inhaberfamilie Zimmermann, die seit zehn Generationen im Besitz der Berg Brauerei ist, ganz groß geschrieben wird. Und eine alte Bierbrau-Tradition ist laut Uli Zimermann auch die offene Gärung, die jetzt im neuen Sudhaus der Brauerei zwischen Biergarten und Verladehalle ihre Heimat gefunden hat.

Jetzt ist das große Werk endlich vollbracht. Uli Zimermann

„Öffne das Bier, dann werden die Tage länger“, begann Zimmermann seine Ansprache vor 550 Gästen, die in der Verladehalle bewirtet wurden. „Und wir haben in unserem Gärkeller auch das Bier geöffnet – wenn auch in einem großem Maßstab in Gär-Bottichen“, erklärte der Braumeister. Anstrengende Wochen und Monate liegen nun hinter der Brauerei. „Jetzt ist das große Werk endlich vollbracht“, sagte Zimmermann, der „ein bissle stolz und froh“ darüber ist.

Ein Mammutprojekt

Denn das Mammutprojekt in Berg habe nicht nur für ihn selbst für zusätzliche Belastung gesorgt, sondern auch für seine Mitarbeiter. „Manchmal habe ich mich gefragt, warum machen wir das? Warum tun wir uns solche großen Vorhaben an. Darüber mache ich mir immer wieder Gedanken“, verriet Zimmermann seinen Gästen, um aber gleich die Antworten auf die Fragen zu geben. „Erstens, weil wir es müssen und zweitens, weil wir es wollen und können.“

Mehr entdecken: Berg Brauerei legt Neubau der Logistikhalle auf Eis

Denn auch die Welt der Brauereien sei immer einem noch größeren Wandel ausgesetzt, die ganz großen Brauereien mit ihren sogenannten Fernsehbieren seien ständig präsent. „Doch auch der Wettbewerb der Brauereien in der Region ist hart. Es gibt keinen Bestandsschutz – auch nicht für uns“, betonte der Brauereichef.

Viele Menschen besinnen sich wieder auf den Wert der Regionen und der lokalen Traditionen. Wir in Berg können ein Ankerpunkt sein. Uli Zimermann

Deswegen möchte er sich und seine Brauerei lokal verankern. „Viele Menschen besinnen sich wieder auf den Wert der Regionen und der lokalen Traditionen. Wir in Berg können ein Ankerpunkt sein. Unsere Biere sind bodenständig, manchmal vielleicht sogar ein wenig altmodisch. Sie sind aber authentisch“, so der Chef über 60 Mitarbeiter in der Brauerei und Brauereiwirtschaft.

Denn die Rezepturen der Biere aus Berg seien laut Zimmermann „nicht Schickimicki“, sondern Rezepturen, die aus der Historie in die Gegenwart gerettet wurden. „Denn der Erhalt alter, seltener, besonderer Brauweisen ist nicht einfach eine Geschäftsidee. Es ist eine Herzensangelegenheit“, betonte Zimmermann und sagte: „Daher haben wir in die Bottich-Gärung investiert. Seit vielen Jahren haben wir tolle Erfahrungen mit der Bottich-Gärung für Hefeweizen, das heißt Hefeweizen aus offener Obergärung. Jetzt trinken wir auch untergärige Biere, gebraut in offener Gärung.“

Fundament der Vorfahren

Die Berg Brauerei gibt es bereits seit 1466, die Familie Zimmermann ist in der zehnten Generation dabei. „Das, was wir heute tun und machen, das gründet auf dem Fundament, das unsere Vorfahren, unsere Eltern gepflegt haben. Meine Frau und ich verstehen dieses Erbe nicht als persönlichen Verzehr. Es ist ein Staffelstab, den wir übernommen haben und den wir in einigen Jahren weitergeben werden.“ Und in diese Zukunft blickte Zimmermann auch gleich ein bisschen voraus. „Natürlich ist die Einweihung heute erst der Auftakt für weitere Neuigkeiten. In wenigen Wochen wird es das Brau-, das Brautpaar Maria-Anna und Cyriakus geben“, orakelte der Brauereichef.

Alexander Baumann (Foto: SZ- thw)

Für Ehingens Oberbürgermeister Alexander Baumann ist die Eröffnung des neuen Sudhauses „ein weiterer Schritt in der Entwicklung des Unternehmens“. „Ihr neuer Bau vereint das, was ihr Unternehmen ausmacht. Er verbindet Tradition und Moderne“, sagte Baumann, der Zimmermanns Engagement für die Bierkulturstadt Ehingen herausstellte. „Die Bierkulturstadt ist ein wichtiges Label für Ehingen. Und den Geist ihres Unternehmes geben Sie dabei nach außen“, so Baumann.

Fritz Engelhardt, Vorsitzender der Dehoga Baden-Württemberg, erklärte, dass es den Gastronomen derzeit im Land gut gehe. „Die Geschäfte laufen, die Umsätze stimmen, nur bleibt immer weniger hängen“, sagte Fritz Engelhardt. 11,6 Prozent der Gemeinden in Baden-Württemberg seien gastronomisch unterversorgt, in sechs Prozent gebe es gar keine Gastronomie mehr.

Bewirtet wurden die rund 550 Gäste vom Ehinger Hotel Adler mit den Fußballern der TSG Ehingen als Servicekräfte, zudem waren die Berger Vereine im Einsatz. Für die musikalische Unterhaltung des Abends sorgte eine sehr gut aufgelelegte Big Band des Ehinger Johann-Vanotti-Gymnasiums und als Comedy-Element trat die Travestie-Künstlerin Wommy Wonder auf.

Mehr entdecken: Richtfest beim neuen Gärhaus in Berg

Mehr entdecken: Zehn Jahre Kunst im Gewölbekeller

Es ist wieder Märzenbierzeit! Grund genug mal nachzufragen wie die Geschichte hinter diesem besonderen Bier ist...