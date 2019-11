Neues Schulungs- und Servicezentrum in Südkorea

Im Juni 2002 wurde die Liebherr Mobile Cranes Korea Ltd. als Tochterfirma der Liebherr-Werks Ehingen GmbH gegründet. Sie ist für den Vertrieb und Service von Liebherr Mobil- und Raupenkranen zuständig und hat diese Aufgabe inzwischen auch für MK-Mobilbaukrane übernommen. Da die Möglichkeiten für den After-Sales-Service am Standort im Osten unweit der Hauptstadt Seoul begrenzt waren, hat Liebherr ein neues Schulungs- und Servicezentrum mit Lagerbereichen für Ersatzteile und Krane etwa 60 Kilometer südlich von Seoul errichtet und im September feierlich eröffnet.

Sophie Albrecht, Mitglied der Unternehmerfamilie Liebherr, erklärte bei ihrer Eröffnungsrede an die Kunden in Korea: „Ihr Vertrauen in unser Unternehmen und unsere Produkte haben uns überzeugt, in dieses neue Zentrum zu investieren, um unseren Service weiter zu verbessern und mit unseren koreanischen Kunden noch enger verbunden zu sein. Christoph Kleiner, Geschäftsführer der Liebherr-Werk Ehingen GmbH, ergänzte: „Wir möchten mit den Entwicklungen des Marktes, der Kranpopulation und den damit verbundenen Serviceanforderungen Schritt halten. Und wir wollen letztendlich auch das Niveau unserer Partnerschaft erhöhen. Wir sind nicht nur ein Kranlieferant, sondern auch ein Lösungsanbieter und möchten Sie bei Ihren täglichen Herausforderungen bestmöglich unterstützen.“ Anlässlich der Veranstaltung wurde der erste Liebherr-Mobilkran LTM 1230-5.1 in Korea übergeben.