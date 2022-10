Neues Gesicht und neuer Freitagskurs

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Manch einer kennt Viktoria Ebenhoch bereits: Seit den Wahlen im Sommer ist sie stellvertretende Leiterin der Abteilung Gymnastik für Frauen und hat mit Schuljahresstart einen Kurs am Freitag übernommen.

Die zwei bisherigen Freitagskurse wurden zusammengelegt und so heißt es ab jetzt um 18.30 Uhr „Fit ins Wochenende“ mit der gebürtigen Albstädterin. Der Kurs findet freitags im Gymnastikraum der alten Sporthalle des JVG statt – mehr neue Gesichter sind herzlich willkommen.

In der abwechslungsreichen Stunde stehen Ganzkörperübungen und Geräte wie Bälle, Bänder und kleine Gewichte auf dem Plan. Neben Muskelaufbau und -erhalt sind der 28-Jährigen Koordination und Körperwahrnehmung wichtig. Es soll gezielt die Tiefenmuskulatur gekräftigt werden, die maßgeblich die Körperhaltung beeinflusst. Und um locker ins Wochenende zu starten, darf eine Runde Entspannung am Ende natürlich nicht fehlen.

Die Freude an Bewegung begleitet Viktoria seit früher Kindheit. Mit drei Jahren lernte sie Skifahren und kümmerte sich in der Jugend um ihr Pflegepferd. In der achten Klasse nahm sie erstmals an einer Pilates-Stunde teil, was sie bis heute begeistert. Früh hatte sie den Vereinssport für sich entdeckt, spielte Volleyball und besuchte Vereinskurse von Step Aerobic über Gymnastik bis hin zu Zumba. Schnell wusste sie, dass sie selbst einmal einen Kurs leiten und die Begeisterung für Sport teilen wollte.

Während ihres Studiums im Gesundheits- und Tourismusmanagement eignete sie sich Wissen zu Sport und Ernährung an. Hier wurde der noch unkonkrete Plan Wirklichkeit: Im Praxissemester auf den Philippinen etablierte Viktoria einen Gymnastikkurs unter Palmen im Garten ihrer Gastfamilie. Auch lernte sie später in unterschiedlichen Fitness Studios Langhanteltraining, Piloxing – eine Mischung aus Pilates und Boxen – und Yoga kennen.

Im Anschluss an Studium und berufliche Zwischenstopps zog Viktoria nach Ehingen und begann nach etlichen Stunden als Kursteilnehmerin mit ihrem Trainerschein. So ergab es sich fast von allein, dass sie einen Online-Sportkurs mit ihrer Familie in Albstadt aufbaute. Um auch Anschluss in ihrer neuen Heimat zu finden, kam sie im Frühjahr zum TSG und fand schnell das Gespräch mit Abteilungsleiterin Anna Priller. Wer voller energie und gleichzeitig entspannt ins Wochenende starten möchte, sollte also am Freitagabend einmal die Stunde besuchen.