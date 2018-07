Neues Baugebiet wird erschlossen

Die Erschließungsarbeiten für das Baugebiet „Hinter der Kapelle“ in Ehingen-Rißtissen haben vor Kurzem begonnen. Voraussichtlich bis Jahresende entstehen insgesamt 28 Bauplätze für Einfamilien- oder Doppelhäuser. Zum neuen Abschnitt des Wohngebietes gelangt man künftig über den Stauffenbergring und die Straße Im Edle.

Mit den Arbeiten hat der Gemeinderat die Firma Schwall beauftragt. Sie hat bereits mit dem Regenwasserkanal begonnen und eine neue Verbindung von der Riß unter dem Rißkanal hindurch bis zum Baugebiet verlegt. Das Regenwasser wird künftig über ein unterirdisches Retentionsbecken kontrolliert in die Riss abgeleitet. Im nächsten Schritt wird das Schmutzwasser an den bestehenden Kanal am Stauffenbergring angeschlossen bevor die Wasserleitung, Leerrohre für Glasfaser und Straßenbeleuchtung, Gasleitung und weitere Versorgungsleitungen verlegt werden.

Die Fahrbahnbreite im Baugebiet wird 5,25 Meter betragen, die Straße Im Edle wird auf 5,50 Meter verbreitert. Hier entsteht ein einseitiger Gehweg. Die Kosten der Maßnahme belaufen sich auf circa zwei Millionen Euro.