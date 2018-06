Neuer TSG-Trainer sorgt für Stabilität

16 Punkte aus 17 Spielen, nur drei Siege, Tabellenplatz 14, Abstiegskampf: Die Rahmendaten von Fußball-Landesligist TSG Ehingen sind vor der Winterpause eher mau. Die Mannschaft hängt im Keller fest, hat aktuell fünf Zähler Rückstand auf Relegationsrang zwölf. Allerdings hat die TSG seit dem Amtsantritt von Trainer Udo Rampelt im Herbst ihre Negativserie gestoppt. Zeit für ein Winterpausen-Fazit.

Rampelt begann am 17. Oktober nach der Amtsübernahme von Vorgänger Markus Wolfmiller mit einem 2:2 bei Laupheim II. Seitdem gab es „nur“ zwei Pleiten, dazu zwei Siege und drei Remis.

Die TSG lebt. „Wir sind gefestigt, spielen stabil“, sagt Rampelt. Der 3:0-Sieg in Biberach am vergangenen Sonntag sei ein weiterer Beweis dafür gewesen, zu was die Mannschaft in der Lage ist. „Ich bin mit der Entwicklung insgesamt zufrieden“, so Rampelt. „Mit etwas mehr Glück hätten wir sogar sechs Punkte mehr auf dem Konto.“

„Udo hat Zug reingebracht“

Bei Laupheim II hatte die TSG in der Schlussminute eine Hundertprozentige, vergab aber die Möglichkeit zum spielentscheidenden 3:2, so Rampelt. Unglücklich sei außerdem Kißleggs 1:1-Ausgleich in der Nachspielzeit gewesen, und auch beim 0:0 gegen Neufra sei mehr drin gewesen. Das, was gegen Biberach jüngst geklappt hat, also laut Rampelt „sich selbst für die Leistung zu belohnen“, hatte damals noch nicht geklappt. Jetzt könnte der Knoten geplatzt sein. „Darauf bauen wir.“

Darauf baut auch TSG-Spielleiter Karlheinz Hofmann. „Natürlich ist die Saison bislang nicht so gelaufen wie erhofft. Das lag zu großen Teilen an den vielen Verletzten zu Beginn“, sagte er. „Mit Udo Rampelt haben wir uns in zwei Bereichen extrem verbessert: bei der Kondition und bei der Taktik“, so Hofmann weiter. „Udo hat Zug reingebracht.“

Zu potentiellen Neuzugängen will Hofmann sich erst im Januar äußern – denn es eile nicht, es gebe keinen akuten Handlungsbedarf. „Man hat in Biberach gesehen, wie schlagkräftig das Team ist, wenn alle fit sind.“ Stefan Nothacker läuft wieder für die TSG auf (die SZ berichtete), Michael Oberdorfer komme Ende Dezember zurück, Paolo Soumpalas folgt Mitte Januar. Mit Externen aufzurüsten, das hat keinen Vorrang mehr. „Und die Kameradschaft im Team, der Zusammenhalt, das beides ist sowieso super.“ In neuen Jahr wollen Hofmann und Co. zur Mission Klassenerhalt blasen.

Das ausgefallene Spiel gegen den FC Wangen holt die TSG laut Hofmann erst im Jahr 2016 nach.

Info: TSG steht für Torarmut: In den Spielen keiner Mannschaft fielen in der Fußball-Landesliga weniger Tore als bei der TSG Ehingen. 19 Mal hat die TSG eingenetzt – nur das abgeschlagene Schlusslicht Winterlingen war schlechter. 32 Gegentore gab es – das ist wiederum der siebtbeste Wert.