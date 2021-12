Neuer Standort für den Geldautomaten in Rißtissen

Zukünftig können die Kundinnen und Kunden der Sparkasse Ulm in Rißtissen in der Ortsmitte Geld abheben. Der neue Standort des Geldautomaten auf dem Parkplatz in der Professor-Josef-Schick-Straße 6 ist auch bequem mit dem Auto erreichbar.

Der neue Geldautomat bietet weiterhin die gewohnten Funktionen wie Auszahlung, Ladefunktion oder Kontostands-Abfrage.

Aufgrund massiver krankheitsbedingter Ausfälle bei dem mit dem Aufbau beauftragten Dienstleister ist der SB-Standort noch nicht fertiggestellt, wurde aber im Sinne der Kundinnen und Kunden nun bereits in Betrieb genommen. Sowohl optisch als auch in Bezug auf die Beleuchtung werden noch entsprechende bauliche Veränderungen beziehungsweise Verbesserungen folgen.