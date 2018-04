Neuer Schulleiter des Ehinger Gymnasiums steht fest

Studiendirektor Tobias Sahm ist von der baden-württembergischen Kultusministerin Susanne Eisenmann zum neuen Schulleiter des Johann-Vanotti-Gymnasiums Ehingen und damit zum Nachfolger von Wolfgang Aleker ernannt worden. Tobias Sahm wird die Leitung der Schule ab dem 1. August übernehmen.

Tobias Sahm ist seit 17 Jahren an Ehinger Schule als Englisch- und Französischlehrer tätig. Seit zehn Jahren ist er als Abteilungsleiter für Qualitätsentwicklung bereits Mitglied des erweiterten Schulleitungsteams. „Er kennt sich daher gut aus“, sagt Wolfgang Aleker über seinen Nachfolger. Sahm habe sich aktiv für diesen weiteren Karriereschritt entschieden. Nach zehn Jahren in der erweiterten Schulleitung komme diese Entscheidung nicht von ungefähr, so der aktuelle Rektor.

„Ich freue mich sehr über die Entscheidung, weiß ich doch die Schule weiterhin in guten Händen“, kommentiert der bisherige Schulleiter Wolfgang Aleker die Entscheidung. Er tritt zum Ende des aktuellen Schuljahres mit 64 Jahren den Ruhestand an. Im Jahr 2004 hatte Aleker die Leitung des Johann-Vanotti-Gymnasiums übernommen.

Am Freitag, 20. Juli, wird dann der neue Rektor des Gymnasiums, Tobias Sahm, offiziell im Amt eingesetzt. Gleichzeitig findet auch die Verabschiedung von Wolfgang Aleker statt.