Neuer Präsident beim Lions Club Ehingen/Alb-Donau

Der jährliche Wechsel des Präsidiums des Lions Clubs Ehingen/Alb-Donau hat am Samstag stattgefunden. Neuer Präsident für das Lions Jahr 2018/19 ab 1. Juli ist Gernot Gessler, der von seinem Vorgänger Professor Gerd Stehle die Nadel des Clubpräsidenten feierlich überreicht bekam.

Stehle übernimmt bei den Lions nun das Amt der Zonenchairperson und koordiniert zukünftig die Kontakte innerhalb der neun Lions Clubs in der näheren Umgebung von Ehingen. Dem neuen Clubvorstand gehören an: Gernot Gessler, Präsident; Gerd Stehle, Pastpräsident; Sebastian Wolf, Vizepräsident; Hans-Georg Kraut, Mitgliedschaftsbeauftragter; Kai Dilper, Sekretär; Klaus Höpner, Schatzmeister; Hartmut Späth, Activity-Beauftragter; Fritz Lehmann Pressearbeit, Armin Ege, Benefizkonzert; Siegfried Schick, Lions Quest.

Bei der feierlichen Amtsübergabe im Restaurant Schierhuber in Neu-Ulm ließ Stehle das Lionsjahr Revue passieren. Höhepunkte waren demnach das ausverkaufte Benefizkonzert mit dem Heeresmusikkorps im Oktober 2017, das Junge Kunstforum zum Thema Kontraste mit einer Rekordteilnehmerzahl von 216 eingereichten Kunstwerken und der traditionelle Weihnachtsmarkt.

Gemeinsam mit dem Schwesterclub Munderkingen-Ehingen wurden zur Feier zum 100-jährigen Bestehen der Lions-Organisation in Zusammenarbeit mit dem DRK und der DKMS zwei Blutstammzell-Typisierungsaktionen organisiert. Es konnten 235 Spender gewonnen werden. Von 100 Typisierten wird eine Person pro Jahr als Spender auf eine Blutstammzellübertragung für einen Leukämie Patienten angesprochen und damit jeweils einem Leukämie-Patienten eine Heilung ermöglicht. Der Lions Club Ehingen/Alb-Donau wird die Aktion auch im neuen Lionsjahr in Zusammenarbeit mit der Kaufmännischen Schule in Ehingen Ende des Jahres 2018 fortführen.

Insgesamt wurden im vergangenen Lionsjahr Spenden in Höhe von fast 23 000 Euro gesammelt und wieder ausgegeben. Schwerpunkt waren lokale und regionale Projekte, die mit rund 18 000 Euro unterstützt wurden, wie die Stammzelltypisierungsaktion, die Michel-Buck-Schule für Musik-Unterricht in den ersten Klassen, die Schmiechtalschule für eine Musikveranstaltung, die Längenfeldschule für eine FSJ-Stelle, der Freundeskreis für Migranten für Sprachkurse. An Kindergärten in Ehingen und Umgebung wurde der Pflasterpass – das Seepferdchen der Ersten Hilfe – unterstützt. Internationale Projekte erhielten etwa 5000 Euro.