Neuer Platzwart und neues Gastro-Konzept

Mit der ersten Frühlingssonne ist das Leben auf den Tennisanlagen erwacht. So auch beim TC Ehingen. Bereits in den ersten Wochen des neuen Jahres seien erste Arbeiten unter der Federführung des neuen Platzwarts Sergej Kinsvater an der Anlage vorgenommen worden, teilt der Verein mit. Wege rund um die Plätze wurden instandgesetzt, in den nächsten Wochen werden die Plätze für die Sommersaison aufbereitet. Der TC Ehingen ist froh darüber, schnell einen neuen engagierten Platzwart gefunden zu haben, der sich um den Zustand der Plätze und der Anlage während der Saison kümmert.

In der Saison 2022 wird laut TC Ehingen genügend Arbeit anfallen. Denn mit 21 Mannschaften und 17 Jugend- und Erwachsenenturnieren beweise der Verein erneut, dass er in der Region für den Tennissport eine herausragende Stellung einnehme. Vom Kinder- bis zum Seniorenalter und vom Hobby- bis zum Turnierspieler – jeder könne hier etwas für sich finden, teilt der TC mit.

Damit nicht genug. „Auch für die Bewirtung gehen wir neue Wege“, so beschreibt der Vorstand des TC Ehingen. Mit der Familie Dabisch, die das Restaurant „Zur Linde“ betreibt, will der TCE nach eigenen Angaben auf seiner Anlage neue Akzente setzen. „Die Gastronomen möchten mit einem neuen Konzept frischen Wind auf die Anlage bringen und nach dem Training und den Verbandspielen für das leibliche Wohl der Mitglieder und Gäste sorgen“, heißt es in der Vereinsmitteilung weiter. Dabei solle der Genuss mit dem gewissen Etwas im Vordergrund stehen und dies das Vereinsleben und den Zusammenhalt fordern sowie für schöne Momente auf der Anlage sorgen.

Mit diesem Gesamtpaket sieht sich der TC-Vorstand für das Jahr 2022 gut aufgestellt und will damit dem neuen Motto „TCEhingen – Verein für alle“ gerecht werden. Am 30. April findet die offizielle Saisoneröffnung mit großem Rahmenprogramm statt. Sollte das Wetter mitspielen, werden die Plätze jedoch schon am 10. April für das Spielen freigegeben.