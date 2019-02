Neuer Pizza-Imbiss eröffnet bald in Ehinger Innenstadt

Aus Tattoo-Studio wird Pizza-Imbiss: Die Gastronomen Elena und Costa Pizzo eröffnen in der Hauptstraße 69 einen italienischen Imbiss. Das Ehepaar wechselt nach zehn Jahren als Pächter der Pizzeria Adler in Griesingen nun nach Ehingen (wir berichteten).

„Ich bin die geborene Gastronomin. Jetzt wird es zwar kein Restaurant, aber ein Imbiss mit Pizza und vielen anderen italienischen Spezialitäten“, erklärt Elena Pizzo. Im Angebot seien künftig neben der beliebten Pizza zudem zwei wechselnde Nudelgerichte, Hackbällchen oder auch sizilianische Reiskugeln.

Haupt-Zielgruppe sind Schüler

Noch müsse in den Räumen kräftig umgebaut werden, geplant seien Stühle am Verkaufstresen sowie weitere Zweiertische im Inneren, im Sommer dann auch Außenbestuhlung, „inklusive Espresso und Tiramisu“. Angesprochen vom neuen Angebot sollen insbesondere Schüler und Erwerbstätige werden, die in der Mittagspause günstig essen wollen.

Die Eröffnung ist nach den Umbauarbeiten gegen Mitte/Ende April vorgesehen. Bis zum 17. März wird es noch Pizza in Griesingen geben, dann zieht das Ehepaar Pizzo nach Ehingen. „Auch das ist Grund, zu den Räumen in der Hauptstraße Ja zu sagen“, erklärt die Betreiberin.

