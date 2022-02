Neuer Mesner für Ehingen bringt viel Erfahrung mit

Die drei katholischen Kirchen im Zentrum von Ehingen haben einen neuen Mesner. Seit Dienstag ist Peter Seidenspinner-Fick im Dienst. Die Arbeit als Mesner ist ihm eine Herzensangelegenheit.

Noch arbeitet sich der Ulmer langsam in die Besonderheiten der drei Kirchen ein. Er lernt, wo die Opferstöcke in der Liebfrauenkirche zu finden sind und was in der Konviktskirche – die ihm bisher von allen dreien am besten gefällt – zu beachten ist. Auch die Baustelle in St. Blasius hat er sich schon angeschaut. Begleitet wird er noch von Pfarrer Harald Gehrig, der unter anderem in den vergangenen Monaten die Arbeiten des Mesners mitübernommen hatte.

Ein Leben mit und für die Kirche

Peter Seidenspinner-Fick hat Erfahrung und – wie er es ausdrückt –„immer mit der Kirche gelebt“. 18 Jahre war er nebenberuflich Mesner in Stetten bei Niederstotzingen und betreute die dortige Wallfahrtskirche. Im Hauptberuf arbeitete der heute 53-Jährige als Lagerlogistiker in einer Firma. „Dann wurde ich schwer krank und es war mir nicht möglich, mein Amt und meine Arbeit weiter auszuführen.“ Es folgten harte Jahre, in denen er auch mit Gott haderte. Er habe nicht verstehen können, warum es nicht langsam mal genug sei.

Er zog nach Ulm, kam zur Ruhe und erholte sich langsam von der schweren Krankheit. „Ich habe dadurch noch näher zu meinem Glauben gefunden“, sagt er heute rückblickend auf die Jahre. Was ihm schnell fehlte, als es ihm endlich besser ging, war die Arbeit für die Kirche, genauer gesagt das Amt als Mesner.

Er fing an, sich nach Stellen umzusehen. Doch schlussendlich war es eine Freundin, die ihn auf die Ehinger Ausschreibung hinwies, erinnert er sich. „Solche Stellen sind selten“, sagt Peter Seidenspinner-Fick. Häufig würden sie erst frei, wenn der Amtsinhaber aus Altersgründen aufhört.

Lust auf viele Begegnungen

Nun freut er sich darauf, wieder die vielschichtigen Aufgaben eines Mesners zu übernehmen. „Ganz grob gesagt, bin ich so etwas wie der Hausmeister.“ Doch es gibt mehr, was ihn daran reizt: beispielsweise Begegnungen mit den Menschen, vor allem den jungen, weil er selbst drei Kinder hat, die inzwischen aber erwachsen sind. „Mit diesem Beruf geht viel Verantwortung einher“, betont er und diese Verantwortung übernimmt er nun Stück für Stück.

Für die Seelsorgeeinheit Ehingen war es nicht ganz einfach, einen neuen Mesner zu finden. Zwei Ausschreibungsrunden waren nötig, bis die Wahl auf Peter Seidenspinner-Fick fiel, sagt Pfarrer Harald Gehrig.

Mit dem 53-Jährigen hat die Gemeinde nun aber einen Mann gefunden, der nicht nur viel Berufserfahrung mitbringt, sondern auch Ahnung von Kunst hat: Er malt selbst und hat auch schon Kurse an der Volkshochschule gegeben. Doch auch an anderen Orten wird man den neuen Mesner bisweilen sehen, denn er schwimmt für sein Leben gern: in der Donau bei jedem Wetter und zu jeder Jahreszeit.