Neuer Kreisjägermeister Hagel soll Stabilität bringen

Die Jägervereinigung Ehingen hat in der Lindenhalle bei ihrer Hauptversammlung einen neuen Vorstand gewählt. Mit dem neuen Kreisjägermeister Manuel Hagel möchten die Ehinger Jäger aktiv in die Zukunft gehen und als erfahrene Naturschützer die moderne Jagd verkörpern. Nach ein paar turbulenten Jahren und dem Rücktritt von Teilen des Vorstandes vor rund zwei Jahren will der neue Kreisjägermeister seinen Verein auch wieder in ruhiges Fahrwasser und hin zu Stabilität führen.

Rund 120 Jäger waren bei der Hauptversammlung, die mit dem Jahresbericht des stellvertretenden Kreisjägermeisters Heinz Braun begann. Es gab Ehrungen für langjährige Mitglieder und die Überreichung der Jägerbriefe an neue Waidmänner, die von der Jagdhornbläser-Gruppe um Paul Guter musikalisch umrahmt wurden. Desweitern wurde an diesem Abend die Satzung des Vereins überarbeitet. Nachdem diese von Manfred Waldmülller Punkt für Punkt durchgesprochen worden war, stimmte die Versammlung dieser mehrheitlich zu. In diesem Rahmen wurde ebenfalls über neue Mitgliedsbeiträge gesprochen. Diese bleiben in der Höhe, wie in den Vorjahren bestehen.

Bei den Wahlen fand sich zunächst kein Kandidat für den Posten des Kreisjägermeisters. Daraufhin schlug Paul Guter Manuel Hagel vor, der dies zunächst ablehnte. Da sich weiterhin kein Kandidat fand, unterbrach Wahlleiter Manuel Hagel die Sitzung und hielt mit der scheidenden Vereinsführung Rücksprache. Sollte niemand bereit sein, den Posten zu übernehmen, drohte dem Verein die Auflösung beziehungsweise ein vom Amtsgericht eingesetzter Vorsitzender. Vor diesem Hintergrund trat Manuel Hagel von seinem Posten als Wahlleiter zurück, wodurch er wählbar wurde, und erklärte sich bereit, den Vorsitz für eine Interimsperiode zu übernehmen. Er wurde in der Folge von der Versammlung mit großem Applaus gewählt. Zum neuen Vorstand der Jägervereinigung Ehingen gehören neben Kreisjägermeister Manuel Hagel, Manfred Waldmüller als Stellvertreter, Lucas Bamberger als Schatzmeister und David Drenovak als Schriftführer. Zudem veranstaltete die Jägervereinigung bei der Hauptversammlung noch eine Spendensammlung für die Aktion „Ehingen Hilft“, welche Hilfsgüter in die Ukraine bringt. Am Abend in der Lindenhalle kamen 450 Euro zusammen, welche um 500 Euro aus Mitteln des Vereins aufgestockt werden, sodass Güter wie Medikamente, Drogerieprodukte und Nahrungsmittel für insgesamt 950 Euro gekauft werden können.