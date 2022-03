Neuer Kardiologe für Ehinger Alb-Donau-Klinikum

Zum Jahresbeginn hat die von PD Dr. med. Sinisa Markovic geleitete Klinik für Innere Medizin und Kardiologie im Alb-Donau Klinikum Ehingen ein neues Kapitel aufgeschlagen. Mit Dr. med. Michael Hartl kam ein weiterer erfahrener und hoch spezialisierter Kardiologe nach Ehingen. Er verstärkt das bestehende Team im Bereich der interventionellen Kardiologie, hat darüber hinaus aber Expertise im Bereich der Schrittmacher- und Defibrillatorchirurgie sowie der Elektrophysiologie. Er soll in diesem Spezialbereich der Kardiologie eine neue Sektion innerhalb der Klinik für Innere Medizin und Kardiologie aufbauen.

Störungen des Reizleitungssystems

Die Elektrophysiologie beschäftigt sich mit Störungen des Reizleitungssystems und anderen Herzrhythmusstörungen ausgehend von punktförmigen Zellherden oder krankhaften Erregungskreisen. Die Folge sind zu langsamer oder zu schneller Puls mit Herzrasen, Herzstolpern oder unregelmäßigem Herzschlag, wie bei Vorhofflimmern oder Vorhofflattern. Im Rahmen einer elektrophysiologischen Untersuchung (EPU) im Herzkatheterlabor können die Ursachen für solche Rhythmusstörungen gefunden werden.

In vielen Fällen ergibt sich daraus auch die Möglichkeit, direkt mit einer so genannten Katheterablation zu behandeln. Dabei werden die Stellen am Herzen, die die Rhythmusstörung auslösen, mit Hochfrequenzstrom oder mit Kälteenergie dauerhaft verödet. Sehr häufig gelingt es mit den Möglichkeiten der EPU, die Rhythmusstörung dauerhaft zu heilen.

Herzschrittmacher nötig

In bestimmten Fällen wird es aber nötig, einen Herzschrittmacher- oder Defibrillator zu implantieren. In diesem Bereich kann Dr. Hartl ein breites Spektrum vom Einkammer-Schrittmacher bis hin zum Dreikammer-Defibrillator (Cardiale Resynchronisations-Therapie: CRT) anbieten. Unter Nutzung der Elektrophysiologie sind auch His-Bündel-Implantationen möglich.

Experten sehr gefragt

Die Experten für diese Eingriffe sind hochspezialisiert und deshalb sehr gefragt. Mit Dr. Hartl kam ein Arzt nach Ehingen, der auf inzwischen knapp 30 Jahre klinische Erfahrung in der Inneren Medizin, Intensivmedizin und Kardiologie zurückblicken kann.

Dr. Hartl ist Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie sowie Intensivmediziner. Er verfügt über die Zusatzqualifikationen Herz-insuffizienz, Interventionelle Kardiologie und Spezielle Rhythmologie – aktive Herzrhythmusimplantate. Er war zuletzt Oberarzt an der Klinik für Kardiologie und Intensivmedizin in Ravensburg.

Geschäftsführer ist glücklich

„Die Klinik für Innere Medizin und Kardiologie entwickelt sich ausgesprochen gut. Die Menschen in der Region schätzen es, dass sie sich mit ihren Herzproblemen in immer mehr Fällen wohnortnah behandeln lassen können. Deshalb bin ich sehr glücklich, dass es uns gelungen ist, Dr. Hartl an unsere Ehingen Klinik zu binden,“ sagt Wolfgang Schneider, Geschäftsführer der ADK GmbH.