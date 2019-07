Neueröffnung und Sommerfest

In einer tollen Atmosphäre durfte die Zoohandlung für Tierfutter und Zubehör „1234.... mein Tier“, die nun seit zehn Jahren besteht, viele Gäste bei seinem alljährlichen Sommerfest am vergangen Samstag begrüßen.

Diesesmal war es ein besonderes Fest, denn nicht nur das zehnjährige Bestehen wurde gefeiert, sondern auch die Neueröffnung der Postfiliale und Lotto-Annahmestelle.

„Es war eine tolle Veranstaltung mit vielen Besuchern, es wurde super angenommen“, so ein begeisterter Chef Jochen Seefelder.

Den vielen Besuchern wurde einiges geboten. So wurden kostenlose Kutschfahrten angeboten und auch für die Kids gab es tolle Höhepunkt. Hier waren Aktionen wie Tattooschminken und Hüpfburg angesagt. Dies fand einen tollen Anklang bei den jungen Besuchern. Das Lottomobil bot tolle Überraschungen wie ein Gewinnspiel an. Diese Aktion war sehr gefragt und viele versuchten ihr Glück und so mancher heimste auch einen der Gewinne ein.

An der Torwand konnte jeder sein Glück auf die Probe stellen und auch hier gab es tolle Preise zu gewinnen.

Als eines der Höhepunkt des Sommerfestes war sicherlich die Neu-Eröffnung der Postfiliale und Lotto-Annahmestelle. „Die Besucher haben sich über die neue Poststelle informiert und gleich ordentlich Lotto gespielt", berichtete Seefelder weiter.