Neue vegane Reihe an der VHS Ehingen

Vor Jahren noch ein Nischenthema und von den meisten Menschen als übertriebene Spinnerei betrachtet, wird vegane Ernährung langsam salonfähig. Im Hinblick auf den Klimawandel und die Nachhaltigkeitsdebatte entscheiden immer mehr Menschen, von tierischen Lebensmitteln ein wenig Abstand zu nehmen oder sie sogar ganz aus dem Speiseplan zu streichen. Aber geht das denn so einfach? Wie lassen sich Ei, Milch und Fleisch ersetzen? Kuchen backen geht gar nicht ohne Ei oder Milch? Und was soll auf den Grill? Gibt es dann nur noch Salat und Körner?

Die VHS Ehingen startet schon in diesem Sommersemester mit einer neuen Reihe zu veganer Ernährung. Dabei soll es nicht darum gehen, die Kursteilnehmer zu Veganern zu machen und dabei Fleisch, Milch und Co zu verteufeln. Vielmehr soll in den Kursen gezeigt werden, wie sich das eine oder andere durch Lebensmittel auf Pflanzenbasis ersetzen lässt. Wie herzhafte Gerichte auch ganz ohne Fleisch schmecken können. Wie man einen großartigen Kuchen backen kann, ohne auf Milch und Ei zurückgreifen zu müssen. Und wie der Grillabend auch für Menschen gelingen kann, die Grillwurst und Steak eher nicht so mögen.

Los geht es im Mai mit dem Kurs „veganer Sonntagsbrunch“. Hier zeigt die Ernährungsberaterin und Diplom-Lebensmitteltechnologin Michaela Liehr, wie der Sonntagsbrunch mit veganen Aufstrichen, Brötchen und anderem erweitert werden kann. Ganz nebenbei erfahren die Teilnehmer, welche Funktion das Ei beim Backen eigentlich hat und was man stattdessen nutzen kann, oder wie man Lachs auftischen kann, ohne dass es tatsächlich Lachs ist.

In der zweiten Juliwoche wird das große Grillen in der VHS ausgerufen, das am Freitag mit dem Kurs „veganes Grillen“ abgeschlossen werden soll. Hier werden weder Fleisch noch Käse auf das Rost geworfen, sondern allerlei eingelegtes Gemüse und anderes, das tatsächlich – man mag es nicht glauben – sehr herzhaft oder sogar nach Fleisch schmecken kann.

Die Kurstermine sind: „veganer Sonntagsbrunch“: Montag, 30. Mai, von 18.30 bis 21.30 Uhr; „veganes Grillen“: Freitag, 15. Juli, 18 bis 22 Uhr.