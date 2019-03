Neue Stromtankstelle in Ehingens Westen geht in Betrieb

Mit der insgesamt fünften E-Ladesäule in der Kernstadt wird das Stromtankstellen-Netz in Ehingen dichter: Gemeinsam mit Oberbürgermeister Alexander Baumann und Thomas Stäbler, dem Leiter des EnBW-Regionalzentrums Biberach, hat Alex Kirsamer die erste Schnellladesäule der Stadt am Freitag eingeweiht. Der Geschäftsführer der Späth-Tankstelle freut sich, dass die Säule auf seinem Gelände in der Riedlinger Straße, parallel zur B 311 und etwas oberhalb der eigentlichen Tankstelle gelegen, aufgestellt wurde.

Kabel sind fest an der Säule

„Wir waren die erste Tankstelle in Ehingen, die alle Kraftstoffsorten angeboten hat – da ist es selbstverständlich, dass wir auch auf E-Mobilität setzen“, sagt Kirsamer, der die seit 1964 am Standort gelegene Tankstelle in dritter Generation führt. Die Möglichkeit nun auch in Ehingens Westen Strom zu tanken, bietet sich aus zwei Gründen besonders an, sagt Oberbürgermeister Baumann: Zum einen ist die Lage an sich nahe der Bundesstraße ideal, zum anderen verteilen sich die bestehenden Ladesäulen eher auf die Mitte und den Osten der Stadt. Zudem gibt es bisher noch wenige Alternativen in Richtung Albhochfläche.

Die Säule bietet zwei Gleichstrom-Anschlüsse mit jeweils 50 Kilowatt sowie einen mit bis zu 43 Kilowatt. An der Säule sind die drei gängigen Steckertypen vorhanden. EnBW-Regionalzentrumsleiter Stäbler fügt an: „Die Kabel sind an der Säule fest angebracht. Das bietet mehr Komfort für den Kunden, so spart man das Auspacken und Anstecken des selbst mitgebrachten Kabels.“

Realisiert wurde diese Ladestation von der EnBW. Netze BW stellte die Säule auf und sorgte für den Netzanschluss. Bezahlen kann man mithilfe einer handelsüblichen sogenannten RFID-Karte oder über die EnBW-App – dort ist auch der genaue Standort der Säule hinterlegt. Kirsamer möchte im Tankstellenshop noch ein Schild mit Lage und Funktionsweise der Säule aufstellen.

„Die neue Säule ist ein weiterer Mosaikstein im Rahmen der 'Nachhaltigen Stadt Ehingen’“, erklärt Baumann. Dieses Projekt läuft seit 2012 und hat das Ziel, die Energieversorgung effizient, umweltfreundlich und dezentral zu gestalten.