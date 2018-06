Neue Senioren-Residenz wird vorgestellt

Vorgestellt wird das Bauvorhaben Rosengarten Residenz „Haus Katrin“ am Montag, 16. März, um 19 Uhr in der Lindenhalle in Ehingen durch die Initiatoren der Baumaßnahme, der Firma Römerhaus, Bauträger aus dem pfälzischen Schifferstadt.

Auf einem 4755 Quadratmeter großen Baugrundstück an der Blaubeurer Straße entsteht in Nähe zur Ehinger Altstadt eine Senioren-Residenz mit 100 Pflegeplätzen in 100 Ein-Zimmer-Appartements (die SZ berichtete). Die Rosengarten Residenz wird um einen großen Innenhof herum dreigeschossig errichtet und wird innen wie außen eine warme, mediterrane Farbengestaltung erhalten.

Vermietet ist das gesamte Haus für die Dauer von 20 Jahren mit weiteren Verlängerungs-Optionen an die Firma Rosengarten Residenzen aus Schifferstadt, die große Erfahrung in die Pflege hilfsbedürftiger Bewohner einbringt. Die Senioren-Residenz wird von der Firma Römerhaus „schlüssel- und löffelfertig“ errichtet, das heißt, dass der General-Mieter, ohne weitere Investitionen tätigen zu müssen, sofort nach Übergabe des Hauses Bewohner aufnehmen kann.

Die Firma Römerhaus Bauträger wird dieses Haus komplett an Investoren verkaufen, die ein oder mehrere der 100 Ein-Bett-Appartements erwerben können. Zusammen mit dem Ankauf werden auch anteilig die Gemeinschaftsflächen mit erworben.

Fünf Prozent Rendite werden durch den langfristigen Mietvertrag erzielt und der Mietzins monatlich an die Investoren ausbezahlt. Die seit mehr als 30 Jahren tätige Firma Römerhaus Bauträger, die sich seit vielen Jahren mit der Projektentwicklung und Errichtung von Pflegeeinrichtungen einen Namen machte, sind die Bauherren dieser Baumaßnahme.

Senioreneinrichtungen im Großraum Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz zeugen von der Leistungsfähigkeit dieser Spezialisten für Kapitalanlagen im Altenpflegebereich.

Interessenten, die am Bürger-Info-Abend teilnehmen möchten, werden gebeten, sich unter Telefon 06235/95830 anzumelden.